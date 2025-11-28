Se abren las votaciones de la Gala Crack 2025: Colo-Colo, la “U” y figuras de la generación dorada entre los nominados

TNT SPORTS anunció la apertura oficial de las votaciones para la Gala Crack 2025, la ceremonia que reconoce a los mejores futbolistas del campeonato chileno en sus distintas categorías. A partir de hoy, los hinchas podrán elegir a sus favoritos a través del sitio oficial de TNT SPORTS.
Colo-Colo dice presente con múltiples nominaciones:
Pese a un año complejo, los albos están presentes con una destacada participación en la lista de candidatos. Entre los nominados de Colo-Colo se encuentran:
- Arturo Vidal – Mejor volante central
- Vicente Pizarro – Mejor volante derecho
- Claudio Aquino – Mejor volante izquierdo
- Lucas Cepeda – Mejor delantero derecho
- Javier Correa – Mejor delantero centro
En el caso de la Universidad de Chile, los azules han tenido un año destacado, con un nivel que los ha llevado a estar en la tercera posición del campeonato y compitiendo de buena forma en el plano internacional.
Los nominados azules:
- Marcelo Díaz – Mejor volante central
- Charles Aránguiz – Mejor volante derecho
- Javier Altamirano – Mejor volante izquierdo
- Lucas Di Yorio – Mejor delantero centro
- Lucas Assadi – Mejor delantero izquierdo
- Matías Sepúlveda – Mejor lateral izquierdo
- Fabián Hormazábal – Mejor lateral derecho
- Franco Calderón – Mejor central derecho
- Matías Zaldivia – Mejor central izquierdo
- Gabriel Castellón – Mejor arquero
Cómo votar
La votación ya está disponible aquí
Cada hincha puede votar por un jugador en cada categoría, y los resultados se darán a conocer en la ceremonia oficial de TNT SPORTS el próximo 8 de diciembre. La gala premiará a arqueros, defensas, volantes, delanteros, jugadores leyenda, futbolistas revelación y más.