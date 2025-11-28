Secciones
Se abren las votaciones de la Gala Crack 2025: Colo-Colo, la “U” y figuras de la generación dorada entre los nominados

Conoce a las principales figuras del fútbol chileno para así elegir a tu favorito de esta temporada.

Foto del editor Valentina Pizarro
Valentina Pizarro
La ceremonia, que destaca a lo mejor del fútbol chileno, revelará a los ganadores el próximo 8 de diciembre. CEDIDA.

TNT SPORTS anunció la apertura oficial de las votaciones para la Gala Crack 2025, la ceremonia que reconoce a los mejores futbolistas del campeonato chileno en sus distintas categorías. A partir de hoy, los hinchas podrán elegir a sus favoritos a través del sitio oficial de TNT SPORTS.

CEDIDA.

Colo-Colo dice presente con múltiples nominaciones:

Pese a un año complejo, los albos están presentes con una destacada participación en la lista de candidatos. Entre los nominados de Colo-Colo se encuentran:

  • Arturo Vidal – Mejor volante central
  • Vicente Pizarro – Mejor volante derecho
  • Claudio Aquino – Mejor volante izquierdo
  • Lucas Cepeda – Mejor delantero derecho
  • Javier Correa – Mejor delantero centro

En el caso de la Universidad de Chile, los azules han tenido un año destacado, con un nivel que los ha llevado a estar en la tercera posición del campeonato y compitiendo de buena forma en el plano internacional.

Los nominados azules:

  • Marcelo Díaz – Mejor volante central
  • Charles Aránguiz – Mejor volante derecho
  • Javier Altamirano – Mejor volante izquierdo
  • Lucas Di Yorio – Mejor delantero centro
  • Lucas Assadi  – Mejor delantero izquierdo
  • Matías Sepúlveda – Mejor lateral izquierdo
  • Fabián Hormazábal – Mejor lateral derecho
  • Franco Calderón – Mejor central derecho
  • Matías Zaldivia  – Mejor central izquierdo
  • Gabriel Castellón  – Mejor arquero

Cómo votar

La votación ya está disponible aquí

Puedes votar a través de este código QR también. CEDIDA.

Cada hincha puede votar por un jugador en cada categoría, y los resultados se darán a conocer en la ceremonia oficial de TNT SPORTS el próximo 8 de diciembre. La gala premiará a arqueros, defensas, volantes, delanteros, jugadores leyenda, futbolistas revelación y más.

