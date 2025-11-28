Se abren las votaciones de la Gala Crack 2025: Colo-Colo, la “U” y figuras de la generación dorada entre los nominados

Conoce a las principales figuras del fútbol chileno para así elegir a tu favorito de esta temporada.

La ceremonia, que destaca a lo mejor del fútbol chileno, revelará a los ganadores el próximo 8 de diciembre. CEDIDA.

TNT SPORTS anunció la apertura oficial de las votaciones para la Gala Crack 2025, la ceremonia que reconoce a los mejores futbolistas del campeonato chileno en sus distintas categorías. A partir de hoy, los hinchas podrán elegir a sus favoritos a través del sitio oficial de TNT SPORTS.

Colo-Colo dice presente con múltiples nominaciones:

Pese a un año complejo, los albos están presentes con una destacada participación en la lista de candidatos. Entre los nominados de Colo-Colo se encuentran:

Arturo Vidal – Mejor volante central

Mejor volante central Vicente Pizarro – Mejor volante derecho

– Mejor volante derecho Claudio Aquino – Mejor volante izquierdo

– Mejor volante izquierdo Lucas Cepeda – Mejor delantero derecho

– Mejor delantero derecho Javier Correa – Mejor delantero centro

En el caso de la Universidad de Chile, los azules han tenido un año destacado, con un nivel que los ha llevado a estar en la tercera posición del campeonato y compitiendo de buena forma en el plano internacional.

Los nominados azules:

Marcelo Díaz – Mejor volante central

Mejor volante central Charles Aránguiz – Mejor volante derecho

– Mejor volante derecho Javier Altamirano – Mejor volante izquierdo

– Mejor volante izquierdo Lucas Di Yorio – Mejor delantero centro

– Mejor delantero centro Lucas Assadi – Mejor delantero izquierdo

– Mejor delantero izquierdo Matías Sepúlveda – Mejor lateral izquierdo

Mejor lateral izquierdo Fabián Hormazábal – Mejor lateral derecho

Mejor lateral derecho Franco Calderón – Mejor central derecho

Mejor central derecho Matías Zaldivia – Mejor central izquierdo

– Mejor central izquierdo Gabriel Castellón – Mejor arquero

Cómo votar

La votación ya está disponible aquí

Puedes votar a través de este código QR también. CEDIDA.

Cada hincha puede votar por un jugador en cada categoría, y los resultados se darán a conocer en la ceremonia oficial de TNT SPORTS el próximo 8 de diciembre. La gala premiará a arqueros, defensas, volantes, delanteros, jugadores leyenda, futbolistas revelación y más.