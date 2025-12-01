Gustavo Álvarez anuncia que se va de la U y lanza dardos a la dirigencia: “Esa diferencia provocó un desgaste muy grande”

El DT explicó las razones de su decisión en la antesala al duelo de la Universidad de Chile contra Coquimbo Unido.

El entrenador Gustavo Álvarez avisó que se va de la U de Chile, lanzando varios dardos a la dirigencia de Azul Azul para explicar su decisión.

En la previa del duelo contra Coquimbo Unido por la penúltima fecha de la Liga de Primera, el estratega manifestó que pese a tener contrato vigente, no seguirá al mando del club.

“Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. Me enamora este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. La razón es de un profundo desgaste”, expresó en la conferencia de prensa.

En esa línea, Álvarez señaló que “a mi criterio, los proyectos deportivos tienen que tener objetivos bien claros de acuerdo a la magnitud y la historia de las instituciones. Definido eso, deben estar los recursos humanos, de infraestructura, humanos, logística y profesionales de acuerdo a eso. En segundo lugar, los grandes beneficios económicos, los números azules, emparejados con los logros deportivos, si no van de la mano, la diferencia la paga el entrenador, los jugadores y lo sufre el hincha”.

Gustavo Álvarez explicó sus razones para no seguir dirigiendo a la U la próxima temporada

Producto de lo anterior, el DT sostuvo que “esa diferencia provocó un desgaste muy grande. Tengo la energía, dedicación y compromiso para los partidos que vienen, pero creo que lo mejor para Universidad de Chile es un cambio de entrenador”.

“Quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Mirando a los hinchas, yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. Mi planificación para enero es descansar y recargar energías con mi familia. El nuevo entrenador debe adecuarse a la planificación del club o debe convencerlos de lo que yo no pude”, aseguró.

En este marco, Gustavo Álvarez intentó explicar los términos de su salida de Universidad de Chile, indicando que “yo no estoy renunciando. Tengo que separar y no caer en el oportunismo. Mi continuidad en el club no la puedo condicionar a si tengo una oferta de trabajo. Aquí hay un desgaste porque no pude convencer a la dirigencia. Sus criterios y planificaciones no coinciden con lo que yo creo”.

“A partir de ahí, lo mejor es traer un entrenador que vaya en línea con ellos. Hasta ahí llego. Ahora quiero descansar en Buenos Aires, sabiendo que hay un contrato para 2026. Mi misión es decirle al club que es lo mejor. A partir de ahí habrá conversaciones para ver cuál es el futuro. Mi planificación es descansar en Buenos Aires en enero, previo conversaciones con la dirigencia”, expresó.

Para cerrar, el adiestrador argentino descartó que esta noticia afecte al equipo de cara a los últimos dos partidos del Campeonato Nacional. “Sabemos lo que nos jugamos. Solamente tengo la necesidad de que no haya especulaciones y quede claro mi sentir. Los jugadores están muy compenetrados en ganar estos dos partidos”, aseguró.