“Perjudica a nuestro club”: La U se queda sin Estadio Nacional para recibir a Coquimbo Unido y reprograman el duelo

La Teletón cambió los planes de la U de Chile, que emitió un comunicado lamentando la situación, considerando que se había aprobado un aforo de 45 mil personas.

La U de Chile sufrió un duro revés para el duelo ante Coquimbo Unido por la fecha 29 de la Liga de Primera del fútbol chileno, ya que no solamente sufrió la modificación del estadio, sino que también se cambió el horario.

En el partido más destacado de la penúltima jornada del Campeonato Nacional, los Azules buscan acercarse a su clasificación a Copa Libertadores, y junto con ello, frenar la racha de 16 victorias consecutivas que tienen los Piratas, quienes podrían superar el récord del denominado Ballet Azul.

En primera instancia, el partido se iba a disputar el lunes 1 de diciembre. Sin embargo, se cambió la fecha para el martes 2 con el objetivo de que el Romántico Viajero pudiera hacer de local en el Estadio Nacional luego de la Teletón.

Pero finalmente esto no sucederá, ya que el Instituto Nacional de Deportes (IND) no le facilitará el recinto a la U debido a que los tiempos de desmontaje no dan entre la justa solidaria y el partido.

Sufre la U de Chile: sin Estadio Nacional para recibir a Coquimbo Unido y reprogramación del duelo

En esa línea, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana emitió un comunicado señalando que “el partido no podrá llevarse a cabo en este recinto debido a que no cuenta con disponibilidad para la fecha y hora acordada, pese a que la planificación y las coordinaciones estaban debidamente efectuadas”.

Producto de esta situación, la Universidad de Chile tendrá que ejercer su localía ante Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura.

Además, se modificó el horario del duelo, el cual pasó de las 20:00 horas a las 18:00 horas del martes 2 de diciembre, lo que complica la asistencia de público, considerando que el evento se realizará en jornada laboral. El aforo será de 18.000 personas, sin público visitante.

Frente a esto, la U de Chile emitió un comunicado, lamentando que “pese a que todas las coordinaciones estaban hechas, nos comunicaran la negativa del uso del recinto tan encima del duelo, una situación que perjudica a nuestro club, abonados e hinchas”.

“Nos cuesta entender la decisión de la autoridad, que no es el IND ni la Delegación Presidencial Metropolitana, que negó el uso del Estadio Nacional. Finalmente, el partido se disputará el martes, a las 18 horas, en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK”, cerró el conjunto estudiantil.