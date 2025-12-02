Bci Seguros apuesta por el deporte y el bienestar como el nuevo auspiciador principal del ATP Chile Open

Con los jugadores italianos Matteo Berrettini y Luciano Darderi confirmados hasta el momento, y una propuesta que integra beneficios, experiencias y valores compartidos con el deporte, Bci Seguros debuta como main sponsor del principal campeonato de tenis en nuestro país.

Esta alianza profundiza el compromiso de la compañía aseguradora por promover espacios que acerquen el deporte y conecten con las personas. CEDIDA.

El torneo de tenis más importante del país vuelve a San Carlos de Apoquindo, aunque esta vez con un nuevo nombre. En esta nueva edición el campeonato se llamará Bci Seguros Chile Open, consolidando una alianza estratégica entre el torneo y la compañía aseguradora hasta 2028 que busca impulsar el deporte y proyectar el crecimiento del certamen.

El campeonato, que se disputará entre el 21 de febrero y el 1 de marzo de 2026, ya confirmó la presencia del italiano Luciano Darderi, actual número 26 del ranking ATP y una de las grandes figuras del circuito este año, quien se suma a Matteo Berrettini, ex número 6 del mundo y reciente campeón de Copa Davis, quien fue el primer jugador anunciado como uno de los principales nombres del cuadro de esta versión.

Si bien Bci Seguros acompaña al Chile Open desde su regreso en 2020, a partir de este año la compañía se transformó en el patrocinador principal del ATP 250, en una decisión que se enmarca en la ruta de la empresa de promover experiencias que inspiren bienestar, refuercen los valores del deporte y acerquen el torneo a miles de personas mediante beneficios exclusivos.

“Convertirnos en el main sponsor del Bci Seguros Chile Open es mucho más que un hito comercial, sino que refleja nuestra forma de entender el deporte y la vida: con esfuerzo, perseverancia y pasión. Estamos muy contentos de ser parte de esta nueva etapa del tenis chileno y continuar impulsando, desde Bci Seguros, espacios que inspiran y hacen bien al país, con valores que compartimos profundamente como compañía y que nos motivan a seguir apoyando instancias que unen a las personas y promueven el bienestar”, señaló Anita Caerols, gerente de Marketing y Fidelización de Bci Seguros.

Gerente de Marketing Y Fidelización, Anita Caerols. CEDIDA.

Asimismo, la ejecutiva destacó que esta decisión sigue los pasos de Mutua Madrileña, grupo controlador de Bci Seguros y referente en seguros en Europa, quienes son patrocinadores históricos del Mutua Madrid Open: “queremos proyectar esa misma energía en Chile, apoyando espacios como este torneo que inspiran y hacen bien al país”.

En concreto, la edición 2026 del Bci Seguros Chile Open incorporará mejoras en infraestructura, nuevas activaciones, una experiencia digital ampliada y una oferta reforzada de sostenibilidad, con el objetivo de elevar el estándar del evento y fortalecer su proyección internacional. De esta manera, tanto la organización del certamen como Bci Seguros ya trabajan en experiencias presenciales para los más de 50.000 asistentes que se esperan durante la semana del torneo.

“Queremos pasar de ser un auspiciador a un actor relevante en promover el bienestar a través del deporte. Nuestro objetivo es que este patrocinio se traduzca en experiencias significativas para todo el público, además de contar beneficios exclusivos para nuestros asegurados, por lo que este anuncio es una oportunidad de conectar con las personas”, comenta Caerols.



La venta general de entradas para el torneo ya comenzó a través de Ticketmaster, en donde los clientes de la aseguradora disponen de un 20% de descuento. Más información en la web de Chile Open y en las redes oficiales en todas las plataformas como @chileopen.