Bci Seguros consolida su ecosistema de salud con seguros dentales y catastróficos de alta demanda en el mercado

Con un aumento de 41% en la venta de seguros individuales en 12 meses y más de 42 mil asegurados, la compañía se posiciona como un actor clave en la entrega de certeza, protección financiera y acceso a soluciones de salud integral para las familias chilenas.

Con un crecimiento sostenido en seguros dentales y catastróficos, la compañía refuerza su propósito de entregar certeza, acompañamiento y tranquilidad a sus asegurados.

La salud se ha transformado en una de las principales preocupaciones de los chilenos en un escenario marcado por el alza en los planes privados y las brechas de acceso en el sistema público. Frente a este contexto, Bci Seguros ha definido a la salud como uno de los pilares estratégicos de su plan de crecimiento, mostrando en los últimos doce meses un alza de 41% en la venta de seguros individuales y de 12% en seguros colectivos.

Entre las nuevas soluciones disponibles para sus clientes, algunas de las que han despertado mayor interés son los seguros dentales y catastróficos, que han mostrado una alta demanda en el mercado y se han convertido en impulsores clave del crecimiento del negocio individual de la compañía, que ya suma más de 42 mil asegurados.

“Queremos tener una oferta amplia, con diferentes soluciones para distintos tipos de clientes, que se hagan cargo de necesidades que no siempre están bien cubiertas. Hoy la salud es un ámbito donde las familias necesitan certeza y acompañamiento, y ahí queremos estar”, explica Felipe Allendes, gerente de Negocios de Salud de Bci Seguros.



Gerente de negocios de salud, Bci Seguros – Felipe Allendes Silva.

Certeza para los asegurados

El seguro dental de Bci Seguros comenzó a comercializarse a fines de 2023 y rápidamente se posicionó como el segundo producto más vendido a través del canal banca, confirmando la alta demanda en este segmento. Su propuesta se diferencia de los convenios tradicionales al ser un seguro formal y regulado por la CMF, con tarifas transparentes y cobertura garantizada.

Actualmente, cuenta con dos redes complementarias. La primera es Red Uno Salud, con presencia en gran parte del país y con cobertura en distintas especialidades odontológicas. Mientras que la segunda es una red conformada por la propia compañía aseguradora, en la que han sumado más de 200 clínicas dentales en Santiago y regiones.

“En Chile, los gastos dentales representan uno de los desembolsos de salud más significativos para las familias, muchas veces sin cobertura en Fonasa o Isapres, por lo que este seguro vino a dar respuesta a esa necesidad, entregando certeza en los costos y acceso a atención de calidad a nuestros asegurados”, agrega Allendes.



El producto ha tenido una fuerte acogida en familias jóvenes, especialmente en segmentos de clase media y media alta a través de banca, y en segmentos más masivos a través de retail, con una contratación significativa en regiones.

Otra de las coberturas que ha tenido un rol clave en la estrategia de salud de la firma es el seguro catastrófico, diseñado para proteger a las familias frente a los gastos más altos derivados de enfermedades o intervenciones de alto costo.

Este producto entrega acceso a clínicas de libre elección y permite complementar los beneficios de Fonasa o Isapres, evitando que las familias deban asumir de manera directa gastos que pueden superar (dependiendo de la versión del seguro) hasta los 800 millones de pesos.

“Con nuestro seguro catastrófico buscamos dar a las familias la tranquilidad de que podrán enfrentar los gastos médicos más altos sin poner en riesgo su estabilidad financiera. Más allá de la cobertura, queremos ser un apoyo real en los momentos de mayor dificultad, acompañándolos con soluciones que les permitan enfocarse en lo más importante: recuperar su salud y bienestar”, señaló Allendes.



El sostenido crecimiento en estos tipos de seguros ha ido de la mano del fortalecimiento de la red de salud y bienestar creada por Bci Seguros, que incluye convenios con prestadores líderes como Clínica Indisa, Clínica Dávila, Clínica MEDS y Grupo Cetep (expertos en salud mental).

Esta red se complementa, además, con 13 programas de salud y bienestar disponibles para los clientes, sin costo y de acceso ilimitado, donde se puede encontrar telemedicina, programa de salud mental, orientación nutricional y deportiva, entre otros. Este beneficio está incluido en el seguro complementario de salud, seguro bienestar emocional, seguro exámenes y el seguro medicamentos.

En este sentido, Allendes afirma que “estamos convencidos de que una mejor salud es posible, y queremos colaborar en entregar las mejores alternativas a las familias. Nuestro objetivo es acompañar a nuestros asegurados día a día, trabajando para promover su bienestar y darles la certeza que contarán con un respaldo sólido cuando más lo necesiten”.