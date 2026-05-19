Ivermectina, el fármaco que promueve Mel Gibson para el cáncer pese a la falta de evidencia clínica

Los expertos alertan a quienes padecen la enfermedad respecto de los peligros que conlleva abandonar las terapias oncológicas probadas.

RR.SS.

A pesar de que los expertos advierten que no existe evidencia clínica, el actor estadounidense Mel Gibson continúa promoviendo el uso de la ivermectina como tratamiento alternativo para el cáncer.

En concreto, el empleo del fármaco se incrementó luego de que el artista aseguró en un podcast que tres amigos con cáncer avanzado mejoraron tras usarlo.

De hecho, un estudio publicado en la revista médica JAMA Network Open informó que el número de prescripciones de ivermectina combinada con benzimidazoles se duplicó en Estados Unidos.

Lo anterior provocó que los sistemas de salud alertaran a la población, en especial a quienes padecen la enfermedad, de los peligros que conlleva abandonar las terapias oncológicas probadas.

Qué es la ivermectina

Al abordar el aumento en el consumo de la ivermectina, el director de la Escuela de Química y Farmacia de la UNAB, Fernando Torres, recalcó que el caso no demuestra la eficacia terapéutica del fármaco, sino solo la velocidad con que mensajes difundidos por celebridades o influencers pueden modificar conductas de salud.

En esa línea, el docente apuntó que el tema adquiere especial relevancia entre aquellos pacientes vulnerables y las personas que buscan tratamientos fuera de la medicina convencional.

El toxicólogo explicó que la ivermectina es un antiparasitario utilizado desde hace décadas para enfermedades específicas como estrongiloidiasis intestinal, oncocercosis y sarna sarcóptica, y su venta requiere receta médica.

“La idea de que podría servir contra el cáncer surge de investigaciones preclínicas; es decir, estudios realizados en células y animales. Algunos trabajos han observado posibles efectos sobre mecanismos relacionados con el crecimiento tumoral, incluyendo proliferación celular, apoptosis y ciertas vías inmunológicas”, detalló el docente.

Recalcó a continuación que “hasta ahora no existen ensayos clínicos fase III ni guías oncológicas internacionales que recomienden ivermectina como tratamiento contra el cáncer”.

“Los estudios disponibles son exploratorios y se concentran principalmente en evaluar seguridad, dosis y señales preliminares de eficacia, especialmente en combinación con inmunoterapia para cáncer de mama triple negativo metastásico”, complementó.

Los peligros vinculados al fármaco

El especialista advirtió que el mayor peligro no es solo toxicológico, sino clínico, ya que “retrasar cirugías, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia u hormonoterapia para reemplazarlas por tratamientos sin evidencia, puede permitir la progresión tumoral y empeorar el pronóstico del paciente“.

Dijo que el uso no supervisado de ivermectina puede producir efectos adversos como náuseas, vómitos, diarrea, mareos, somnolencia, temblores, alteraciones neurológicas, hipotensión y convulsiones. Alertó a la vez que, en sobredosis, incluso puede causar coma o la muerte.

“Que un fármaco tenga autorización para ciertas enfermedades no significa que pueda utilizarse de forma segura y efectiva para otras patologías“, concluyó el toxicólogo.