“Recuperando el control del territorio”: Steinert valoró la captura de Jorge Huenchullán en Temucuicui

El werkén mantenía dos órdenes de detención vigentes emanadas desde el Juzgado de Garantía de Victoria.

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La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, valoró este martes la captura del werkén Jorge Huenchullán Cayul, gracias al operativo realizado en la comunidad Autónoma de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

De acuerdo con lo precisado por la secretaria de Estado, la detención del sujeto, quien se mantenía prófugo de la justicia desde 2019, se produjo como consecuencia del procedimiento liderado por la Policía de Investigaciones y apoyado por Carabineros y el Ejército.

Junto con Huenchullán se detuvo a su pareja, Carolina Padilla Manquel, y a ambos se los extrajo desde el sector en un helicóptero del Ejército, y luego fueron trasladados hasta la ciudad de Victoria.

“En una operación coordinada, nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas dos personas con órdenes pendientes. Gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y Ministerio Público. Recuperando el control del territorio“, posteó la ministra Trinidad Steinert.

Quién es Jorge Huenchullán y de qué se lo acusa

El operativo que culminó con la detención del comunero mapuche Jorge Huenchullán Cayul se inició alrededor de las 02:00 horas de este martes y lo lideró la policía civil.

A partir de ese momento, los detectives, apoyados por efectivos de Carabineros y miembros del Ejército, se dirigieron al domicilio de Huenchullán, considerado como uno de los voceros más conocidos de la comunidad autónoma de Temucuicui.

El werkén mantenía dos órdenes de detención vigentes emanadas desde el Juzgado de Garantía de Victoria.

En uno de los casos se lo acusa del delito de usurpación no violenta, causa por la que permanecía prófugo desde el 2019.

A la vez, se le imputan los delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones.

Además Jorge Huenchullán, en el operativo se capturó a su pareja Carolina Padilla Manquel, quien registraba una orden de detención pendiente por el delito de tráfico en pequeñas cantidades.