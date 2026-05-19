Boric realza rol del Estado ante crisis económicas y recuerda medidas de su gobierno durante la guerra en Ucrania

“Nosotros decidimos enfrentar ese aumento del costo de la vida con el Estado haciéndose presente (…) Hay otros países u otros gobernantes que toman decisiones distintas”, comentó desde Berlín.

En el segundo día de su gira por Europa, el expresidente Gabriel Boric hizo una intervención en el Berlin Forum on Global Cooperation centrada en la transición hacia las energías renovables.

El foro, en su edición 2026, busca relevar la cooperación internacional, la discusión sobre los combustibles fósiles y su impacto en el cambio climático, el uso de las materias primas, la migración, la geopolítica y la democracia.

“Existe consenso que el cambio climático, la crisis climática, genera tremendos costos económicos y sociales y eso es importante que desde los sectores progresistas, de los sectores de izquierda, seamos capaces de transmitirlo con mucha claridad”, remarcó el exmandatario.

En ese sentido, hizo alusión a cuando durante su mandato se inyectaron más recursos para paliar el alza internacional del petróleo derivada de la guerra en Ucrania en 2022. “Nos vimos afectados inmediatamente por un shock inflacionario que le subió el costo de la vida a nuestro pueblo. Hubo diferentes maneras de enfrentarlo, nosotros decidimos hacer un ajuste y enfrentar ese aumento del costo de la vida con el Estado haciéndose presente y con el Estado protegiendo a quienes más lo necesitaban”, defendió.

“Hay otros países u otros gobernantes que toman decisiones distintas. Lo cierto, es que esas decisiones que se toman lejos de América Latina, tienen un impacto concreto”, añadió.

Boric releva la IA ante la transición energética

Otro de los temas abordados por Boric tenía relación directa con el carácter del foro: la estrategia de Donald Trump para traer de vuelta el “dominio energético estadounidense”, consistente en impulsar la producción masiva de combustibles fósiles y en la retirada de compromisos climáticos como el Acuerdo de Paris, entre otros pilares. También en la inteligencia artificial y la visión europea de cooperación energética.

“Hay un factor adicional que a veces no aparece en las discusiones sobre geopolítica energética pero que está en boca de todos en otros debates y que creo va a dominar en los próximos años que tiene que ver con la inteligencia artificial. Porque el principal cuello de botella para el desarrollo de la inteligencia artificial no es el talento humano, no es el capital sino que es la energía”, explicó.

Asimismo, hizo hincapié en que “quien controla la energía controla la IA” y que “los países que accedan primero a la inteligencia artificial van a tener ventajas competitivas en sectores que van desde la medicina hasta la agricultura, de la industria a las finanzas. Y los que no accedan o accedan finalmente a la inteligencia artificial en condiciones de dependencia van a ser consumidores de tecnología ajena y no productores de la propia con implicancias no solamente económicas sino también culturales”.

En los próximos días, Boric continuará con su agenda internacional en Gales el domingo 31 de mayo. Allí intervendrá en dos paneles de conversación en uno de los eventos culturales más importantes de Europa, Hay Festival.

Al día siguiente, participará de otro conversatorio en la British Library. Por ende, no podrá estar presente en la primera cuenta pública de su sucesor, José Antonio Kast.