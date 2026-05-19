“Nos cansamos de dialogar”: bancada DC anuncia que votará en contra de la Ley de Reconstrucción

Desde la tienda dirigida por Álvaro Ortiz comunicaron que la decisión fue unánime tanto de senadores como de diputados. También transmitieron que analizarán cada artículo en particular.

Tras una reunión con los senadores DC y la directiva nacional de la tienda, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana anunció que votará en contra del proyecto de reconstrucción del Gobierno que se discute esta mañana en la Cámara de Diputados.

El jefe de bancada, Jorge Díaz, manifestó que si bien votarán en contra también analizarán “cada artículo en particular respecto de aquellos espacios que le convienen más a los chilenos”. También criticó que las principales propuestas de la DC, que suponían modificaciones al corazón de la megarreforma, como reducir la cantidad de años de invariabilidad tributaria y disminuir el impuesto corporativo de manera gradual, no fueron consideradas.

El timonel de la DC, Álvaro Ortiz, aseveró al inicio de su alocución: “Nos cansamos de dialogar”. Asimismo aclaró que la posición de rechazar el proyecto es unánime, tanto de parte de los diputados como de los senadores. “El Gobierno ha pasado una aplanadora, ha tenido poca capacidad de recibir y de aplicar las ideas que hemos entregado en el ámbito agrícola, o de bajar en tres años, del 27 al 25% el impuesto de primera categoría y un sinnúmero de propuestas que entregamos”, criticó.

Diputados DC apuntan a falta de medidas para la clase media y contra pacto con el PDG

A su vez, la diputada integrante de la Comisión de Hacienda, Priscilla Castillo, reprochó que la ley miscelánea no considerase “medidas para la clase media y los más vulnerables”. “Ha ofrecido migajas y nosotros queremos propuestas serias de cara a la ciudadanía (…) Los agricultores están cansados de golpear puertas y no sentirse escuchados”, añadió.

El diputado Héctor Barría apuntó contra el proyecto de ley derivado de un acuerdo entre el Gobierno y el Partido de la Gente para que esta colectividad vote a favor de la megarreforma. “Esta pildorita de la que otros sectores y lo quiero decir con todas sus palabras, el PDG hablan prácticamente como un gran triunfo, la rebaja en el IVA de los pañales y de los medicamentos”, mencionó. A su juicio, este pacto no constituye un logro, pues podría haber sido aplicado mediante el bolsillo electrónico.

“El Gobierno pasó una aplanadora, le puso patines a una reforma que necesitaba detención, calma y discusión profunda. A cada una de las propuestas que hicimos se nos dijo se verán en una mesa aparte o más adelante en el Senado. Eso es una falta de respeto a la institucionalidad de la Cámara de Diputados y Diputadas”, zanjó el diputado Patricio Pinilla.