Los detalles del caso por el que Arturo Vidal tuvo que declarar ante la PDI

La víctima presentó una denuncia ante el Ministerio Público, con el propósito de perseguir las responsabilidades penales.

AGENCIA UNO.

El volante y capitán de Colo Colo, Arturo Vidal, prestó declaraciones ante la Policía de Investigaciones (PDI), tras ser mencionado por un sujeto que está acusado de robar alrededor de 50 millones de pesos desde una casa de cambio.

De acuerdo con lo informado, el sospechoso del delito afirmó que le entregó dicho monto al doble campeón de América y actual figura del Cacique.

Según reportó Chilevisión, la sustracción del dinero se habría producido durante enero de este año, cuando el propietario de la casa de cambios se percató que faltaban 50 millones de pesos en la caja fuerte. Se trataba de dólares, euros y moneda nacional.

Sospechoso mencionó a Arturo Vidal

Al confrontar al funcionario de confianza que surgió como sospechoso, este le indicó al dueño que le entregó el dinero al jugador Arturo Vidal.

Tras obtener este dato, la víctima del delito presentó una denuncia ante el Ministerio Público, con el propósito de perseguir las responsabilidades penales y, en última instancia, recuperar el dinero.

La Fiscalía Centro Norte quedó a cargo de las indagatorias del caso, en cuyo marco Arturo Vidal concurrió este lunes a una unidad de la PDI para prestar declaraciones en calidad de testigo.

Los antecedentes conocidos hasta el momento indican que el futbolista y el acusado se habrían conocido en una fiesta.

El trabajador afirmó en su testimonio que le entregó esa cantidad de dinero a Arturo Vidal por expresa petición del jugador.

También se supo que el dueño de la casa de cambio habría tomado contacto con el futbolista para pedirle el regreso del dinero, lo que no consiguió.

Hasta las primeras horas de este martes se desconoce cuáles fueron las declaraciones que prestó Arturo Vidal ante la policía civil.