Quién es Jorge Huenchullán, líder de Temucuicui detenido en operativo

El líder de la comunidad autónoma de Temucuicui se encontraba en calidad de prófugo.

CAPTURA.

Un operativo realizado en conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI), el Ejército y Carabineros logró la detención del werkén Jorge Huenchullán, líder de la comunidad autónoma de Temucuicui.

El sujeto mantenía órdenes de detención vigente por delitos de tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas, que datan de 2021. A eso se suma también una orden vigente de captura desde el pasado 17 de abril de 2026 por el delito de usurpación no violenta.

Jorge Huenchullán logró mayor notoriedad pública en 2017 cuando se convirtió en una de las caras visibles del rechazo a participar en el Censo de ese año. En ese entonces, además, se encontraron 49 plantas de cannabis sativa en su domicilio, por lo que fue sentenciado a541 días de reclusión parcial domiciliaria nocturna.

Posteriormente, en junio de 2018, el werkén fue condenado a 541 días de reclusión domiciliaria nocturna por infringir la ley de drogas tras incautar desde su domicilio 50 plantas de marihuana y 16 kilos de cannabis sativa en proceso de secado.

Actualmente se encontraba prófugo luego de que fuera formalizado por cultivo y tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones. Ahí se ordenó su prisión preventiva, pero nunca se presentó al recinto penitenciario.