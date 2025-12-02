Chile Femenino vs Paraguay: a qué hora y dónde ver en vivo la Liga de Naciones

La Roja femenina salta a la cancha para enfrentar un nuevo desafío en su objetivo de clasificar al Mundial 2027.

Este martes, Chile Femenino salta a la cancha para un nuevo desafío en la Liga de Naciones, donde enfrentará a Paraguay en un duelo válido por la fecha 4 del certamen que entrega boletos para el próximo Mundial que se disputará el 2027 en Brasil.

La Roja femenina buscará levantarse del duro golpe que recibió en el último partido ante Perú, cuando cayeron por 3-1 en Cusco, donde el único gol nacional lo anotó Nayadet López Opazo.

Por su parte, Paraguay llega a este encuentro con confianza luego de vencer por la cuenta mínima a Uruguay.

De momento, la Selección Chilena se ubica en la tercera posición de la tabla con 4 puntos, mientras que Paraguay está en el séptimo lugar con 3 unidades.

A qué hora y dónde ver en vivo el partido de Chile Femenino vs Paraguay por la Liga de Naciones

El duelo de La Roja femenina vs Paraguay se disputará este martes 2 de diciembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Este encuentro se podrá ver en vivo en TV abierta a través de la señal de Chilevisión, mientras que manera online estará disponible por medio de todas su plataformas digitales, tales como su sitio web, la app MiCHV y también Pluto TV.