Los millones que dejaría de recibir Colo Colo y los resultados que necesita para clasificar a Copa Sudamericana

Solo hay una combinación de resultados que permitirían a Colo Colo abrochar un cupo a Copa Sudamericana. En caso de que no suceda, las arcas del club serían duramente golpeadas.

Colo Colo complicó sus opciones de clasificar a Copa Sudamericana en la reciente fecha de la Liga de Primera. Cayeron goleados por 3-0 contra Cobresal, y además, todos sus rivales directos ganaron sus respectivos partidos, dejando al Cacique en la cuerda floja.

Con la victoria de Audax Italiano por 1-0 sobre Ñublense, los albos dependen prácticamente de un milagro para optar a un cupo internacional, lo cual no solo afecta en lo deportivo, sino que también en lo económico y la planificación de la próxima temporada.

Colo Colo ha estado cuatro temporadas seguidas diciendo presente en Copa Libertadores, asegurando varios millones de dólares solo por estar en fase de grupos. Sin embargo, el club no recibirá estos montos en 2026.

En este año, solo por participar en la fase grupal de la Libertadores cada uno de los equipos recibió 3 millones de dólares, más los bonos por partidos ganados. Si bien en la Copa Sudamericana los montos son menores, no dejan de ser importantes para un club que tiene la planilla más cara del fútbol chileno.

La Sudamericana en 2025 pagó 1,8 millones de dólares por disputar la fase de grupos, más 115 mil por cada victoria.

El complejo escenario de Colo Colo y los resultados que necesita para clasificar en Copa Sudamericana

En la última fecha del Campeonato Nacional, Colo Colo está obligado a ganarle a Audax Italiano en el Estadio Monumental, y además, debe esperar que Cobresal caiga ante Ñublense en Chillán.

En el papel parece muy complicado, ya que los Diablos Rojos encadenan cinco derrotas consecutivas y no ganan desde el 24 de agosto.

No competir en copas internacionales el próximo año complicaría las arcas del Cacique, ya que sumado a los costos que tuvieron que pagar por las sanciones que les impuso Conmebol por los incidentes contra Fortaleza, deben pagar millonarios sueldos, cuya cifra es cercana a los 1.400 millones de pesos por mes.

Además, la continuidad del entrenador Fernando Ortiz se pondría en tela de juicio, ya que en su contrato existe una cláusula que indica que en caso de no clasificar a torneos internacionales, se puede revisar el vínculo y no extenderlo de cara al próximo año.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 a una fecha del final: