FIFA revoluciona el VAR con estos cambios radicales para el Mundial 2026

FIFA está evaluando otorgar más “poder” al VAR con importantes modificaciones en la revisión de dos situaciones de juego.

La FIFA prepara diversos cambios en la aplicación del VAR de cara al Mundial de Norteamérica 2026, donde le otorgaría aún más poder en determinadas jugadas.

Para la cita planetaria, cuyo sorteo de la fase de grupos se realizará este viernes, el ente rector está evaluando que el videoarbitraje pueda revisar y corregir tiros de esquina y las segundas tarjetas amarillas.

De acuerdo al diario británico The Times, esto se realizaría a modo de prueba, con el objetivo de que el arbitraje no cometa errores en jugadas clave que puedan influir en el resultado de los encuentros.

Los nuevos “poderes” que tendría el VAR para el Mundial 2026

Considerando lo anterior, el VAR podría revisar los tiros de esquina en caso de que los jueces hayan tomado una decisión errónea, y las segundas tarjetas amarillas, con la finalidad de que no hayan expulsiones incorrectas, ya que hasta ahora solo se revisan las rojas directas.

Anteriormente, la International Football Association Board (IFAB) había anunciado a fines de octubre que propondría estos cambios en el VAR, cuya propuesta se discutirán en la reunión anual de la IFAB, que se llevará a cabo el 20 de enero de 2026 en Londres.

Por otro lado, esta semana comienza la Copa Árabe en Qatar, donde la FIFA probará una nueva norma, la cual consiste en que si un jugador recibe atención médica por una lesión, deberá abandonar la cancha durante dos minutos a no ser que el causante de la falta haya recibido tarjeta amarilla o roja.

Lo anterior, busca terminar con las pérdidas de tiempo forzadas para recibir instrucciones del DT o simplemente para quemar minutos.

Para cualquier tipo de cambios, se requerirá la aprobación de la FIFA, como cuando implementó el fuera de juego semiautomático en el Mundial de Qatar, cuya medida se terminó aplicando a distintas ligas.