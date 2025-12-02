Sorteo del Mundial 2026: cuándo es, a qué hora y dónde ver en vivo la conformación de los grupos

El Mundial de Norteamérica 2026 se acerca a pasos agigantados, y en este contexto, esta semana se realizará el esperado sorteo de la fase de grupos, donde las selecciones sudamericanas conocerán a sus rivales.
De momento, son 42 las selecciones clasificadas y la FIFA dio a conocer la conformación de cada uno de los bombos, a la espera de que se disputen los cruces de repechaje.
Dentro de los cabezas de serie están los anfitriones, quienes ya tienen su ubicación asegurada:
- México: Grupo A (A1)
- Canadá: Grupo B (B1)
- Estados Unidos: Grupo D (D1)
Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el sorteo del Mundial 2026
El sorteo de los 12 grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a partir de las 14:00 horas de Chile.
Este evento se transmitirá en vivo por TV abierta a través de la señal de Chilevisión y también por medio de todas sus plataformas digitales, tales como su página web y la app MiCHV. El sorteo también estará disponible en FIFA+, la señal del ente rector del fútbol mundial.
Estos son los bombos del sorteo
Bombo 1
- México
- Canadá
- Estados Unidos
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
Bombo 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
El Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Bombo 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelandia
- Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina
- Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
- Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo
- Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda
- R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica
- Iraq/Bolivia/Suriname