Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Deportes

Sorteo del Mundial 2026: cuándo es, a qué hora y dónde ver en vivo la conformación de los grupos

Revisa cómo quedaron los bombos y el canal de TV abierta que transmitirá el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

El Mundial de Norteamérica 2026 se acerca a pasos agigantados, y en este contexto, esta semana se realizará el esperado sorteo de la fase de grupos, donde las selecciones sudamericanas conocerán a sus rivales.

De momento, son 42 las selecciones clasificadas y la FIFA dio a conocer la conformación de cada uno de los bombos, a la espera de que se disputen los cruces de repechaje.

Dentro de los cabezas de serie están los anfitriones, quienes ya tienen su ubicación asegurada:

  • México: Grupo A (A1)
  • Canadá: Grupo B (B1)
  • Estados Unidos: Grupo D (D1)

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el sorteo del Mundial 2026

El sorteo de los 12 grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a partir de las 14:00 horas de Chile.

Este evento se transmitirá en vivo por TV abierta a través de la señal de Chilevisión y también por medio de todas sus plataformas digitales, tales como su página web y la app MiCHV. El sorteo también estará disponible en FIFA+, la señal del ente rector del fútbol mundial.

Estos son los bombos del sorteo

Bombo 1

  • México
  • Canadá
  • Estados Unidos
  • España
  • Argentina
  • Francia
  • Inglaterra
  • Brasil
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania

Bombo 2

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Suiza
  • Japón
  • Senegal
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

El Bombo 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Túnez
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistán
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica

Bombo 4

  • Jordania
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curazao
  • Haití
  • Nueva Zelandia
  • Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina
  • Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
  • Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo
  • Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda
  • R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica
  • Iraq/Bolivia/Suriname

Notas relacionadas