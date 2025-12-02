Sorteo del Mundial 2026: cuándo es, a qué hora y dónde ver en vivo la conformación de los grupos

Revisa cómo quedaron los bombos y el canal de TV abierta que transmitirá el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.

El Mundial de Norteamérica 2026 se acerca a pasos agigantados, y en este contexto, esta semana se realizará el esperado sorteo de la fase de grupos, donde las selecciones sudamericanas conocerán a sus rivales.

De momento, son 42 las selecciones clasificadas y la FIFA dio a conocer la conformación de cada uno de los bombos, a la espera de que se disputen los cruces de repechaje.

Dentro de los cabezas de serie están los anfitriones, quienes ya tienen su ubicación asegurada:

México : Grupo A (A1)

: Grupo A (A1) Canadá : Grupo B (B1)

: Grupo B (B1) Estados Unidos: Grupo D (D1)

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el sorteo del Mundial 2026

El sorteo de los 12 grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a partir de las 14:00 horas de Chile.

Este evento se transmitirá en vivo por TV abierta a través de la señal de Chilevisión y también por medio de todas sus plataformas digitales, tales como su página web y la app MiCHV. El sorteo también estará disponible en FIFA+, la señal del ente rector del fútbol mundial.

Estos son los bombos del sorteo

Bombo 1

México

Canadá

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

El Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4