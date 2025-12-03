Podrían inaugurar el Mundial de Rugby: Los Cóndores enfrentarán a dos campeones del mundo en Australia 2027

Este miércoles se realizó el sorteo del Mundial 2027, donde Los Cóndores quedaron emparejados con duros rivales.

Este miércoles se realizó el sorteo del Mundial de Rugby 2027, donde Los Cóndores conocieron a los rivales que tendrán que enfrentar en la cita que se desarrollará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre en Australia.

La Selección Chilena de rugby se medirá ante dos de los mejores equipos del mundo, lo cual aparece como una linda vitrina para mostrar sus armas en la élite del deporte.

El azar instaló a Chile en el Grupo A del Mundial, junto al local Australia (7° del ranking), Nueva Zelanda (2°) y Hong Kong China (23°).

Respecto a la programación y orden de partidos, esto se dará a conocer el próximo 3 de febrero, por lo aún está la posibilidad de que Los Cóndores inauguren la Copa del Mundo frente a Australia el 1 de octubre en Perth.

Otro de los desafíos mayúsculos que tendrá el conjunto nacional será medir fuerzas contra los All Blacks de Nueva Zelanda, quienes fueron subcampeones en el Mundial 2023 al caer ante Sudáfrica en la final.

El rival más accesible en cuanto a ranking es Hong Kong China, que hará su debut en esta instancia, situación por la cual Los Cóndores se ilusionan con sumar su primera victoria en un Mundial.

Un triunfo sería vital para poder avanzar a la siguiente fase, ya que en el certamen clasifican a octavos de final los dos mejores de cada zona junto a los cuatro mejores terceros, de un total de seis grupos.