Impecable hazaña de Los Cóndores: qué se viene ahora para el equipo de rugby chileno

El equipo de Los Cóndores de la selección chilena de rugby escribió otro capítulo dorado en su historia al vencer a Samoa y asegurar su clasificación, por segunda vez consecutiva, a un Mundial adulto de la disciplina.

El equipo nacional se impuso con autoridad por 31-12 en el estadio Sausalito de Viña del Mar, ante una entusiasta multitud de 20 mil personas que vibró con la hazaña. Gracias a este triunfo, Chile selló su boleto rumbo a Australia 2027.

Luego del empate 32-32 en el partido de ida, Los Cóndores llegaron a la revancha decididos a quedarse con la serie.

Desde el arranque, los dirigidos por Pablo Lemoine mostraron convicción y dominio, reflejado en el marcador parcial de 18-7 al cierre de la primera mitad.

El conjunto nacional aprovechó las ausencias clave en el plantel samoano y abrió la cuenta temprano con dos penales acertados por Santiago Videla (6’ y 18’). Más tarde, Benjamín Videla apoyó un try que fue convertido por Santiago, y luego Iyaki Ayarza sumó otro ensayo (31’), ampliando la ventaja chilena. Samoa descontó antes del descanso con un try de Melani Nanai, más la conversión de Martini Talapusi.

En la segunda parte, Samoa trató de reaccionar con un try de Jonah Mau’u (61’), aunque Talapusi no logró sumar con el pie. Chile no se dejó intimidar y respondió con dos penales más de Santiago Videla (64’ y 68’), reafirmando su control del partido.

En los minutos finales, Nicolás Saab coronó la actuación con un nuevo try, y nuevamente Videla acertó la conversión, sellando el 31-12 definitivo.

El triunfo cobra aún más valor considerando que Samoa ocupa actualmente el puesto 15 en el ranking mundial y es un equipo habitual en las grandes citas del rugby internacional.

Cabe recordar que en el Mundial de Francia 2023, ambas selecciones se enfrentaron en la fase de grupos, y en aquella ocasión fueron los samoanos quienes salieron victoriosos por 43-10. Hoy, dos años después, la historia es distinta: Los Cóndores demuestran que su vuelo sigue en ascenso.