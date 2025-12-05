Norris sigue liderando y saca ventajas: las conclusiones tras las primeras dos prácticas libres de la Fórmula 1 en Abu Dhabi

Con condiciones similares a la qualy, Norris volvió a ser el más rápido y Piastri quedó lejos de su ritmo.

El Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 cerró su primer acto con las dos primeras prácticas libres. Lando Norris volvió a marcar el ritmo en la segunda sesión de entrenamientos, consolidando un dominio que ya había mostrado durante la FP1 por sobre Max Verstappen, en tanto Oscar Piastri no corrió en dicho evento.

Esta vez, el piloto líder de McLaren logró una ventaja más holgada sobre sus principales rivales: superó por más de tres décimas tanto a Verstappen como a George Russell, mientras que Piastri quedó bastante más atrás.

La jornada comenzó con el recuerdo fresco de una primera sesión que tuvo tintes de “test de rookies”, en la que Norris superó a Verstappen por apenas ocho milésimas. Pero la FP2 presentó un escenario completamente distinto: con el sol cayendo sobre Yas Marina y el asfalto marcando 31 grados, las condiciones fueron mucho más representativas de lo que se espera para la clasificación del sábado.

En ese contexto, las diez escuderías trabajaron en configuraciones de simulación de qualy, y Norris volvió a imponerse con claridad. El británico paró el cronómetro en 1:23.083, sacando 363 milésimas al tetracampeón mundial y confirmando que el McLaren se siente fuerte en condiciones de baja carga de combustible.

La definición del campeonato también tuvo a Piastri de regreso en su MCL39, después de cederlo en la FP1 a Pato O’Ward. El australiano, sin embargo, no logró acercarse al ritmo de su compañero: terminó la Práctica 2 en el puesto 11, a +0.680 de Norris, una diferencia que llamó la atención considerando lo ajustado que ha sido el duelo interno durante el año.

Con este escenario, la batalla por el título continúa completamente abierta: McLaren vs. Red Bull, Norris vs. Verstappen… y la incógnita de si Piastri podrá sumarse a la pelea cuando la acción continúe mañana con la FP3 y la clasificación en Yas Marina.

Prácticas Libres: Posiciones tras la FP2 del GP Abu Dhabi