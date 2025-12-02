Con Norris a la cabeza: los escenarios en la F1 para definir el campeón

El final de campeonato en Abu Dhabi tiene a Lando Norris como el principal favorito para convertirse en el nuevo campeón en la F1. Los otros contendores a la corona, Max Verstappen y Oscar Piastri, buscan escenarios específicos, pero que todos tienen algo en común: que Norris no pueda llegar al podio. Así se configuran las especulaciones en la última semana de la competición para definir a su nuevo monarca.

Un error de conducción, un pit stop desafortunado o un problema mecánico son algunas situaciones que podrían abrirle las puertas a los dos pilotos perseguidores. No es un escenario improbable, considerando que la temporada ha conocido de situaciones extrañas, con la pronunciada caída de Piastri, que en algún punto tuvo el título asegurado, y la resurrección de Verstappen en la pelea por el título.

McLaren ahora entra en un punto decisivo en su gestión luego de Qatar. Las Papaya Rules —la decisión de permitir a los pilotos competir de manera limpia bajo la misma estrategia— permitieron que Verstappen se pusiera a tiro para lo que hubiera sido un campeonato seguro para uno de sus dos corredores. Y si en algo ha destacado el neerlandés, es que tiene la sangre fría para arrebatárselos.

Más allá de la experiencia del cuatro veces campeón, Norris tiene a su favor casi todas las fórmulas de desempate, solo dando opciones a sus rivales si es que sale del podio.

Los escenarios que definen al nuevo campeón de la F1 en Abu Dhabi

Lando Norris es campeón si:

Ocupa cualquier lugar del podio.

Es cuarto o quinto y Max no gana.

Es sexto o séptimo y ni Max ni Piastri ganan.

Es octavo y Piastri no gana o Max no es segundo.

Es noveno o peor, Verstappen no se sube a cualquier lugar del podio o Piastri no gana ni es segundo.

Max Verstappen es campeón si:

Gana y Norris no sube al podio.

Es segundo, Norris es octavo o peor y Piastri no gana.

Es tercero, Norris es noveno o peor y Piastri no gana.

Oscar Piastri es campeón si: