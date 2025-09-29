VIDEO – La sentida despedida de Lewis Hamilton a su bulldog Roscoe: “Nunca dejó de luchar hasta el final”

“Me siento tan agradecido de haber compartido mi vida con un alma tan bella”, escribió Hamilton, agradeciendo a los aficionados el cariño mostrado a Roscoe durante años.

Este lunes, el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, anunció en su cuenta de Instagram la decisión de despedir a su bulldog inglés Roscoe, que murió en sus brazos a sus casi 13 años, tras una batalla de cuatro días contra una neumonía y una insuficiencia cardíaca.

El corredor de Ferrari incluso decidió faltar a pruebas del equipo para acompañar en sus últimos momentos a su fiel amigo.

“Después de cuatro días conectado a un respirador artificial, luchando con todas sus fuerzas, tuve que enfrentar la decisión más difícil de mi vida y decirle adiós a Roscoe“, escribió Hamilton, apuntando a que, pese a sus complicaciones médicas, “nunca dejó de luchar hasta el final“.

Luego de presentar serios problemas respiratorios, el atleta británico llevó a Roscoe con especialistas que los hospitalizaron y sedaron para calmarlo mientras lo monitoreaban. Incluso, durante un examen en el hospital veterinario, su corazón se detuvo, pero los veterinarios lograron reanimarlo, dejándolo en un estado delicado de salud.

“Gracias a todos por el cariño y el apoyo que le han mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo“, añadió en su mensaje Hamilton. El piloto reconoció que “nunca antes me había enfrentado a la decisión de sacrificar a un perro” y que para él fue “una de las experiencias más dolorosas” en su vida.

“Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo“, reflexionó.

La gravedad del estado de Roscoe llevó a Hamilton a retirarse de la prueba de neumáticos de Pirelli en Mugello para pasar tiempo con su perro, y el piloto de reserva Zhou Guanyu lo sustituyó junto a Charles Leclerc.

Hamilton, Roscoe y la Fórmula 1

Lewis Hamilton adoptó a Roscoe en 2013, el año en que se incorporó al equipo Mercedes AMG F1, eligiendo un cachorro de linaje impresionante para que fuera su compañero. “Lo traje a casa. Creo que tenía 8 semanas cuando lo hice. Y era como el perro más fácil. Nunca mordisqueó nada. Era tranquilo desde el principio”, dijo Hamilton al adoptarlo, según recoge The New York Times.

En un video, publicado en 2021, Hamilton ya reconocía públicamente los problemas de salud que enfrentaba su buldog inglés: “Intento llevarlo a tantos como sea posible, porque Roscoe se está haciendo mayor. Y no sé cuánto tiempo lo tendré conmigo. Así que estoy intentando tenerlo conmigo en todas partes”.

Roscoe se convirtió en un fijo en carreras y eventos, una presencia constante en el paddock de la Fórmula 1, y una celebridad fuera de las pistas. Apareció en campañas con Hamilton y acumuló 1,4 millones de seguidores en Instagram. Su cuenta, @roscolovescoco, rendía homenaje a su hermana, Coco, con quien seguía a su dueño por el mundo juntos hasta su muerte en 2020.

“Descansa en paz, Roscoe, desde cachorro del paddock a ícono de Dogue (la sección de perros de la revista Vogue), gracias por las huellas que dejaste en nuestros corazones“, escribió la cuenta oficial de la Fórmula 1 para despedir al querido perro.