“Me comprometo para volver a Primera”: Jorge Segovia se refiere por primera vez al descenso de Unión Española

El empresario español asumió la responsabilidad del pésimo año hispano, realizando un diagnóstico en línea con la dirigencia del club.

El descenso sigue doliendo en Independencia. Luego de una temporada marcada por un mal desempeño deportivo y fallas logísticas en su estadio, Unión Española perdió su plaza en la división de honor de nuestro fútbol, lo que forzó a Jorge Segovia referirse al pobre momento que se encuentra atravesando su club además del futuro que le depara.

No fue frente a un micrófono ni periodistas, sino que el empresario español ocupó sus redes sociales para dar un mensaje en el que asumía sus responsabilidad. “Terminado el campeonato, asumo toda la responsabilidad por el descenso de Unión. Lo fácil sería culpar a otros; casas de apuestas, árbitros, directivos, jugadores… No voy a hacerlo“, escribió en su cuenta de X.

“Me comprometo desde ahora para hacer todo lo que esté en nuestra mano para volver a la Primera A“, puntualizó en su posteo el español.

El mea culpa de Jorge Segovia acompañado por la dirigencia de Unión Española

En tanto, el gerente general de los hispanos, Sabino Aguad, también dio su diagnóstico del duro momento. “Para todos es un día demasiado triste… pocas palabras tenemos salvo pedir disculpas“, aseguró luego de la derrota ante O’Higgins. Además dio los primeros trazos para 2026, con un presupuesto diezmado, un plantel reforzado por sus juveniles y la continuación del proyecto liderado por Segovia.

El golpe económico es brutal. El club perderá alrededor de $2.000 millones en ingresos. Gran parte del plantel mantiene contratos firmados bajo valores de Primera y sin cláusulas de salidas automáticas. “La gran mayoría continúa“, advirtió Aguad.

Por el momento, se desconoce si Gonzalo Villagra se mantendrá en la banca, pero el ex capitán y volante dejó el objetivo marcado: “El próximo año este club tiene que volver a Primera“. Mientras tanto, la dirigencia hispana comienza los trabajos para competir en la B.