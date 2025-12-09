Tras reclamo de Las Diablas: IND echa pie atrás y reagenda festival que afectaba la final del Mundial de Hockey Césped Junior 2025

El equipo nacional denunció la reprogramación de la final del certamen por la realización de un concierto, cuyos horarios coincidían, lo cual “demuestra un alarmante desinterés por el principal giro del parque: el deporte”.

En las últimas horas, se dio a conocer una insólita situación que golpea duramente a la organización del Mundial de Hockey Césped Femenino Junior (Sub 21) 2025, cuya final se jugará en Chile este fin de semana en el Parque Estadio Nacional.

Lo anterior, debido a la realización de Loserville 2025, festival de rock pesado que originalmente se iba a llevar a cabo en el Estadio Monumental y fue trasladado al Nacional.

Ante esto, Las Diablas Junior manifestaron su indignación, denunciando que “la final de nuestro mundial no se puede jugar en el Nacional (…) La administración del estadio autorizó un cambio de última hora y trasladaron este evento (concierto) al lado de nuestras canchas”.

En esa línea, en el comunicado firmado por la capitana Florencia Barrios, se cuestionó: “¿Cómo quieren que se juegue? ¿Han medido los decibeles? ¿Qué pasará con la transmisión de TV que va a más de 100 países? La final merece respeto porque es el rostro de Chile (…) Este drama nos desprestigia a nivel internacional, así será difícil que nos den otros eventos“.

La final del certamen estaba programada inicialmente para el sábado 13 de diciembre a las 20:15 horas, cuyo horario se modificó para las 11:15 del mismo día.

Polémica por final del Mundial de Hockey Césped Femenino Junior 2025: los descargos del presidente de la Federación y la decisión del IND

Por su parte, el presidente de la Federación de Hockey Césped de Chile, Andrés de Witt, se sumó a los reclamos y expresó: “Hace 15 meses se calendarizaron las competencias en el Estadio Claudia Schüler, ubicado en el Parque Estadio Nacional. Incluso, logramos que la FIH autorizara la final un día sábado, anticipando un posible balotaje electoral en nuestro país. Todo fue informado debidamente al administrador del Estadio, al IND y al Ministerio del Deporte”.

A lo que agregó: “Lamentablemente, en las últimas reuniones de coordinación nos enteramos de que se realizaría un Festival de Rock y Metal, (el cual estaba programado en el Estadio Monumental) en el terreno colindante a las canchas de hockey. ¿Lo peor? Coincide en día y hora con la final del Mundial”.

“La decisión de la administración es inentendible. Primero, porque socava nuestro evento: pérdida de concentración de los jugadores; alteración de los flujos de circulación; seguridad de jugadores; e incluso daña la transmisión internacional, que llega a más de 100 países. Segundo, porque demuestra un alarmante desinterés por el principal giro del parque: el deporte“, complementó, instando al Gobierno que respete el horario original de la final.

Frente a la controversia que desató esta situación en la final del Mundial de Hockey Césped Femenino Junior 2025, el IND emitió un comunicado para informar que “se ha determinado reagendar el recital programado para el sábado 13 de diciembre en el Parque Estadio Nacional”.

Esto, con el objetivo de “priorizar la actividad deportiva y garantizar que la final mundialista se lleve a cabo en las condiciones operativas que un evento de esta relevancia requiere. Lamentamos los inconvenientes que esta programación pueda ocasionar y reiteramos nuestro compromiso con el deporte y con el adecuado funcionamiento del Parque Estadio Nacional”.