IND bajo la lupa: cómo opera la nueva entidad que maneja el financiamiento de los eventos deportivos en Chile

$16 mil millones de presupuesto se le asignaron a la organización de los cuatro mega eventos deportivos que Chile albergará este 2025, donde se pondrá a prueba una nueva (o no tan nueva) estructura que se encargará de manejar dichos fondos: la Unidad de Grandes Eventos Deportivos (UGED) del Instituto Nacional de Deportes (IND), la cual deja fuera a las corporaciones y por ende a los privados. Pese a que solo opera desde marzo, esta nueva unidad del IND ya se encuentra en el centro de la polémica producto de un pago por trato directo de $191 millones a Chilevisión por transmitir el sorteo del Mundial Sub 20, por el que parlamentarios recurrieron a Contraloría.

Además de cuestionar esta contratación directa, que no consideró otras ofertas por “recomendación” de la FIFA, ya que es el canal que tiene los derechos de transmisión, en el oficio que presentaron los diputados Jorge Guzmán (Evópoli) y Erika Olivera (Demócratas), solicitan un pronunciamiento del ente fiscalizador con respecto a la legalidad de la creación de la UGED.

Según el IND esta nueva institucionalidad surge a raíz de las dificultades que ha tenido la Corporación Santiago 2023 en la rendición de cuentas, a casi dos años de su realización. Sin embargo, según varios involucrados en el evento, la entidad que ha demorado el proceso es justamente la que tiene el rol revisor: el propio IND. Este problema no solo se ha generado en los recientes Juegos Panamericanos, ya que esto se viene repitiendo en diversos eventos que ha organizado el país. Un ejemplo de ello son los Juegos Odesur 2014, cuya rendición de dineros aún está pendiente de aprobación.

Bajo este contexto, y según el IND con el objetivo de no repetir estas experiencias, el Ejecutivo determinó mediante la Resolución Exenta N° NC-03955/2024, la creación de esta nueva formula en la que el Estado pone a disposición los recursos, y a la vez los gestiona y controla. Esto, a través de la Unidad de Grandes Eventos Deportivos, que se encarga de llevar a cabo las compras públicas y contrataciones en cada uno de los certámenes.

“Esta instancia permite mayor control en la utilización de los recursos públicos, evitando las dificultades que históricamente ha implicado la creación de corporaciones externas, especialmente en lo relativo a la rendición de cuentas. A través de esta Unidad, los procesos de compra se vuelven más eficientes y centralizados, cumpliendo con los estándares establecidos por la Ley de Compras Públicas”, explicó a EL DÍNAMO el director del IND, Israel Castro.

La alerta sobre la creación de la Unidad de Grandes Eventos Deportivos del IND

Sin embargo, desde el mundo político y deportivo han reaccionado con preocupación y cuestionan la creación de esta unidad.

“(Castro) nos dice que esto le va a dar más transparencia, más agilidad a los procesos. Y con lo primero que nos encontramos es una contratación vía trato directo por $191 millones que a nuestro juicio no está debidamente acreditada ni apegada a los criterios de legalidad, transparencia y probidad, por tanto, tampoco creemos que a través de esta unidad se garantice transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Por el contrario, y esto lo hablo muy a título personal, tengo también esa legítima presunción que al final, si el IND no tiene control externo, vamos a entrar en lo mismo que pasó con el llamado Chile Recortes allá por el año 2005“, aseveró a este medio el presidente de la Comisión de Deportes, Jorge Guzmán, recordando el escándalo de Chile Deportes, cuando durante el gobierno de Ricardo Lagos la Contraloría detectó irregularidades por asignaciones sin licitar y falta de transparencia en al menos 77 proyectos por cerca de 500 millones de pesos, lo que generó incluso una querella del Consejo de Defensa del Estado por el supuesto desvío de fondos públicos hacia campañas políticas.

Por su parte, Erika Olivera criticó que “para la creación de esta unidad se apela supuestamente a una sugerencia contenida en uno de los informe de la Comisión Especial Investigadora que analizó las posibles irregularidades en la organización y financiamiento de los JJ.PP. Santiago 2023… sin embargo, este informe ni siquiera se llegó a aprobar, por lo cual se parte de una falsedad”.

Siguiendo en esa línea, la parlamentaria manifestó que “lo que más nos inquieta es, desde un comienzo, es cómo funciona y cómo se contrata a la gente que está dentro. La Unidad no debería saltarse ningún tipo de norma de contratación pública (licitación) simplemente porque FIFA pidió contratar a dedo a CHV, por ejemplo”.

Adiós a las corporaciones privadas: el Estado como juez y parte del financiamiento de eventos deportivos

Este año, nuestro país organizará la AmeriCup de Basquetbol Femenino (28 de junio al 6 de julio), el Mundial de Fútbol Sub 20 (27 septiembre al 19 de octubre), el Mundial de Ciclismo en Pista (15 al 19 de octubre) y los Juegos Parapanamericanos Juveniles (31 de octubre al 9 de noviembre), con los cuales Chile buscará seguir consolidándose como un país organizador de grandes eventos.

Hasta el año pasado, y tras el escándalo de “Chile recortes”, para cada gran evento deportivo se creaba, justamente para evitar que el Estado fuera juez y parte en los gastos y designaciones, una corporación privada que recibía dinero por parte del IND y cuyos fondos se utilizaban en la contratación de personal y servicios, para posteriormente rendir cuentas.

Ahora, con la creación de esta nueva división del organismo, se reemplazan dichas corporaciones y todo quedará en manos del Estado, como era 20 años atrás.

“Todos los procesos de compra realizados por la UGED se ejecutan conforme a los estándares y principios establecidos en la Ley de Compras Públicas. Además, al ser una unidad dependiente del IND, está sujeta a una fiscalización constante en el uso y de los recursos públicos, lo que garantiza transparencia y cumplimiento normativo en cada etapa de gestión”, sostuvo Castro.



En este sentido, el diputado Guzmán cuestionó que “buscar que el Estado vuelva a asumir todo sin control externo es algo que hace rato no funciona bien, como hemos visto en la situación del año 2005 de Chile Deportes”.

Siguiendo en esa línea, aseveró que esta nueva división es un retroceso en la institucionalidad. “Retrocedemos en el tiempo sin mucha justificación que nos lleve a tomar esa determinación, sin un razonamiento lógico y, lo que es peor, sin participación de organismos del Poder Legislativo en esta toma de decisión. Es una idea que nace del propio Poder Ejecutivo, a nuestro juicio sin tener las potestades para hacerlo”, expuso.

“A nosotros nos generan muchas dudas y sospechas todo lo que se está haciendo, y la respuesta que dio el director del IND en la Comisión de Deportes, más que aclarar, termina por oscurecer las razones que justifican la creación de esta nueva unidad”, añadió.

Quién está detrás de la Unidad de Grandes Eventos Deportivos del IND

Otro punto que ha hecho ruido y que también fue incluido en la solicitud de los diputados ante Contraloría, tiene que ver con la designación del peruano Gustavo San Martín Castillo como director ejecutivo de la UGED. Lo anterior, debido a que fue contratado bajo normas del Código del Trabajo y sin concurso de Alta Dirección Pública ni registro de título profesional en el IND.

Al respecto, Israel Castro justificó su contratación señalando: “En el contexto de posicionar a Chile como sede a nivel mundial del deporte, era imprescindible aprovechar la experiencia exitosa en la organización de los JJPP 2023. Dicho evento fue una oportunidad para incorporar a nuestros equipos a profesionales calificados. Y el señor San Martín fue Gerente de Operaciones en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023″.

En su país, San Martín también se desempeñó como presidente del Instituto Peruano del Deporte entre 2019 y 2022, bajo los gobiernos de Martin Vizcarra (que fue sacado de su cargo por el Congreso) y de Pedro Castillo. Posterior a su trabajo en los últimos Juegos Panamericanos, y ante la sorpresa de varios de los involucrados en el evento, se hizo cargo, sin concurso público, del Parque Estadio Nacional como Jefe de Operaciones.

En este contexto, la diputada Olivera rebatió que él “efectivamente ya había trabajado en otros eventos deportivos. El punto es que no hay concurso ni registro alguno de un título profesional. El punto no es si es extranjero o no, de hecho es muy común ver a los mismos rostros en diferentes eventos deportivos. El tema es que una persona con experiencia y preparación no debería tener problemas para ganar un concurso”.

En el actual cargo, San Martín recibe un sueldo bruto de $7.156.882.

Cómo se compone la UGED del IND y el presupuesto que maneja

Desde el IND, indicaron que la división tiene las áreas fijas de operaciones, infraestructura, finanzas, recursos humanos y comunicaciones.

La planta de la UGED está compuesta por ocho personas, según aseveró Castro en la última Comisión de Deportes, quien explicó que “adicionalmente se contratan personas de manera temporal asociadas a cada eventos, cabe aclarar que todo esto se encuentra autorizado y aprobado en la Ley de Presupuestos”.

Sin embargo, serían casi 40 personas a honorarios que ya estarían trabajando. “Ese punto es uno de los que más me intranquiliza, porque cuando le consultamos al director del IND, dijo que solo había ocho personas contratadas de forma permanente y convenientemente no mencionó los trabajadores a honorarias que superan en varias decenas las que él reconoció“, cuestionó la diputada Olivera.

De acuerdo a la Ley de Presupuestos, estos son los fondos que se destinarán por cada evento:

Mundial de Olimpiadas Especiales (2027): $2.111.612.000.

Mundial de Ciclismo en Pista: $1.671.535.000.

AmeriCup de Básquetbol: $245.872.000.

Mundial de Fútbol Sub-20: inicialmente contó con un presupuesto de $9.146.982.000, el cual se redujo a $5.164.000.000 mediante una modificación presupuestaria.

Además, por cada competición el IND podrá contratar hasta un cierto número de personal adicional bajo la modalidad de contratos a honorarios. Este es el monto destinado a gastos de personal tras el último decreto de modificación presupuestaria: