Los rivales de Huachipato y O’Higgins en la Copa Libertadores 2026

Este jueves se realizó el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana, donde los equipos chilenos conocieron sus respectivos caminos en el escenario internacional.

Francisco Rosales

Este jueves 18 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026 en la sede de Conmebol, donde los clubes chilenos conocieron a sus rivales.

Con el campeón Coquimbo Unido y el subcampeón Universidad Católica ya instalados en la fase de grupos, esta jornada O’Higgins y Huachipato conocieron a los contrincantes que tendrán en la fase 2 de la Copa Libertadores.

Los rivales de O’Higgins y Huachipato en la fase 2 de Copa Libertadores 2026

En el caso de O’Higgins, enfrentará a Bahía de Brasil, abriendo la llave de local en El Teniente para cerrar de visitante. Si vence al cuadro brasileño, en la fase 3 jugará contra el ganador entre Deportes Tolima y Representante de Bolivia / Deportivo Táchira.

Por su parte, Huachipato se medirá contra Carabobo de Venezuela, abriendo la serie de visitante para cerrar en Talcahuano. En una hipotética fase 3, se vería las caras con el vencedor de Sporting Cristal vs 2 de mayo / Alianza Lima.

Así quedaron los cruces de la fase 2 de Copa Libertadores:

Sorteo Copa Sudamericana 2026: así quedaron los cruces de los equipos chilenos en fase 1

Antes de ello, se realizó el sorteo de la Copa Sudamericana 2026, donde los elencos nacionales disputarán un partido único para definir quién avanza a la fase de grupos del certamen.

Así quedaron los cruces:

  • Universidad de Chile vs Palestino
  • Cobresal vs Audax Italiano

De esta manera, la U de Chile y Cobresal serán locales en dichas llaves.

