Sufre La Roja: FIFA repartirá los premios más altos de la historia en el Mundial 2026

Revisa cuánto dinero ganarán las selecciones por cada ronda que avancen en el Mundial de Norteamérica 2026.

Cada vez queda menos para que dispute el Mundial de Norteamérica 2026, donde las selecciones no solo competirán por el honor deportivo, sino que también por los significativos premios económicos que están en juego para las federaciones.

El Consejo de la FIFA aprobó esta semana los premios que se repartirán en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, los cuales serán los más altos de la historia del máximo torneo de países.

En total, el ente rector del fútbol mundial distribuirá 727 millones de dólares en el Mundial 2026, cuyo monto es equivalente a más de un 50% de lo que se repartió en Qatar 2022. Eso sí, hay que considerar que en esta edición participarán 16 selecciones más en comparación con la última fiesta futbolera.

Solamente por participar, las selecciones asegurarán un monto de 9 millones de dólares, cuyo pozo puede ir aumentando dependiendo las rondas que avance cada equipo. Sumado a ello, cada delegación recibirá 1,5 millones de dólares adicionales para gastos de preparación.

En el caso de la selección que se consagre campeona del Mundial, su federación recibirá un premio de 50 millones, mientras que la subcampeona embolsará 33 millones.

¿Cómo se repartirán los millonarios premios en el Mundial 2026?