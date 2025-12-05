Secciones
Sorteo fase de grupos Mundial 2026: Francia, Senegal y Noruega conforman el grupo de la muerte, al que podría llegar Bolivia

El sorteo, celebrado en Washington, fue el primero en la modalidad de 48 equipos y 12 grupos en total.

Foto del editor Patricio Torres
Patricio Torres

El Mundial 2026 ya conoce de sus grupos tras la celebración del sorteo celebrado en Washington D.C. Se trata de la primera cita mundialista que contará con 48 equipos y 12 grupos en total.

Noticia en desarrollo…

Revisa el resultado del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Repechaje UEFA D.
  • Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA A, Qatar, Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Repechaje UEFA C.
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA B, Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Intercontinental 2, Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Repechaje Intercontinental 1, Uzbekistán, Colombia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.

