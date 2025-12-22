Las razones que llevaron a Mito Pereira a dejar el golf profesional con apenas 30 años de edad

“El golf me enseñó a ser resiliente, a convivir con los buenos y malos momentos, a hacer de la disciplina y los objetivos un estilo de vida”, planteó.

Con apenas 30 años de edad, el destacado deportista nacional Guillermo Mito Pereira anunció este lunes su decisión de dejar el golf profesional.

El nacido en Santiago el 31 de marzo de 1995 y medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, publicó en su cuenta de Instagram una carta en la que entregó sus razones para abandonar la actividad.

“Después de un tiempo de reflexión, he decidido poner término a mi carrera como golfista profesional”, comenzó el texto, en el que aseveró que “no es una determinación que tome de la noche a la mañana; la venía meditando y esperando el momento adecuado para comunicarla“.

Por qué Mito Pereira dejó el golf

Junto con aseverar que luego de años dedicado al golf profesional “las prioridades van cambiando”, Mito Pereira planteó que “hoy mi mayor interés es poner un alto a los viajes, radicarme en Chile y atender mis proyectos personales“.

“Viví muchos años fuera de casa, en otro país, pasé innumerables semanas en hoteles y aeropuertos. Pues bien, llegó el momento de parar. Chile es mi lugar en el mundo y mi familia, mi razón de ser”, añadió a continuación.

“El golf me enseñó a ser resiliente, a convivir con los buenos y malos momentos, a hacer de la disciplina y los objetivos un estilo de vida. Creo estar bien preparado para lo que viene“, concluyó.

Qué dijo Niemann sobre el retiro de Pereira

Tras enterarse de la publicación de Mito Pereira, Joaquín Niemann manifestó que “no hay mucho qué decir. Hablé con Mito desde que se fue del equipo y más o menos sabía lo que tenía pensado hacer“.

“Sabía que iba a estar tranquilo y contento con la decisión que tomara”, añadió el subcampeón del LIV Golf, y recalcó que “conviví mucho con él, momentos de tensión, de alegría, muchos tipos de momentos. Sé que será cercano aunque no esté jugando al golf. Nada más que apoyo a Mito“, finalizó.