Los plazos del Gobierno para concretar expulsiones masivas de migrantes irregulares

El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, afirmó que “vamos a impulsar distintas medidas que se van a anunciar en la Cuenta Pública”.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, abordó el estado actual de la migración irregular y el balance de las fronteras en el norte de Chile.

Sobre las expulsiones masivas y los plazos que maneja el Gobierno de José Antonio Kast, la autoridad aseveró: “Los plazos son los cuatro años de Gobierno, pero aquí hay una decisión política tomada. Vamos a impulsar distintas medidas que se van a anunciar el primero de junio en la Cuenta Pública”.

En diálogo con Radio 13C, el exparlamentario recalcó los compromisos respecto a las expulsiones de migrantes, señalando que “estamos fomentando mucho las salidas voluntarias efectivas, porque eso no tiene un costo para el Estado”.

A lo que Sauerbaum agregó: “En los próximos días vamos a tener otro vuelo. No los vamos a ir anunciando por las complejidades que tienen, pero luego de que salen nosotros los anunciamos. Ahora yo también quiero aclarar que todos los días salen personas”.

Director de Migraciones detalla cifras sobre expulsiones

Sobre las cifras en esta materia, la autoridad manifestó que “hemos expulsado a 790 personas desde el 11 de marzo“. De aquel número, 683 son expulsiones administrativas, mientras que 97 son judiciales desde que el actual Gobierno llegó a La Moneda.

Por otro lado, el director de Migraciones comentó que están en conversaciones con Venezuela para retomar una relación consular.

“Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, y yo quiero destacar lo que ha hecho la Cancillería, porque desde que llegó, tuvieron reuniones, se mandaron cartas formales, se está avanzando, y yo espero que los próximos días tengamos alguna información positiva”, sostuvo.

“Venezuela también entiende que no se trató solamente de los expulsados; tenemos una serie de casos humanitarios de personas que quieren volver legítimamente a su país y no lo pueden hacer”, cerró Sauerbaum.