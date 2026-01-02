De Francisco Chaleco López a Ignacio Casale: los siete chilenos que correrán el Rally Dakar 2026

Esta nueva versión de la tradicional carrera contempla un recorrido de 8.000 kilómetros, el que finalizará en la ciudad de Yanbu, que se ubica a orillas del Mar Rojo.

Este sábado 3 de enero se dará la partida a la edición 48 del tradicional Rally Dakar, el que por séptima vez consecutiva se realizará en Arabia Saudita y que en esta ocasión contará con la participación de siete pilotos chilenos, tres de ellos en motos y los otros cuatro en autos.

De esta forma, en el Dakar 2026 tomarán parte dos corredores chilenos más que en la versión del año pasado, entre ellos un debutante.

Esta nueva versión de la tradicional carrera contempla un recorrido de 8.000 kilómetros, el que finalizará en la ciudad de Yanbu, que se ubica a orillas del Mar Rojo.

Quiénes son los siete chilenos que correrán el Rally Dakar

De acuerdo con lo confirmado por la organización, los siete chilenos que tomarán parte en esta versión del Rally Dakar son:

Tomás de Gavardo: Motos

José Ignacio Cornejo: Motos

Ruy Barbosa: Motos

Francisco “Chaleco” López: Autos

Lucas del Río: Autos

Ignacio Casale: Autos

Hernán Garcés: Autos

Entre los corredores de motos destaca el debut de Ruy Barbosa, quien manifestó que “desde muy chico soñé con hacer esto. Ahora las cosas se dieron, tengo grandes marcas que están apoyándome, así que creo que va a ser un año muy movido representando a Chile”.

Por su parte, De Gavardo correrá su cuarto Dakar, tras superar las lesiones que lo afectaron. “Lo importante es que las supe sobrellevar. Sigo sobrellevando, sobre todo, mi muñeca izquierda. Vamos ahí avanzando“, manifestó.

Entre los corredores chilenos hay uno que aparece como candidato para ganar su primer Dakar en la categoría motos: José Ignacio Cornejo.

“Somos tres motos. Estamos junto a Nacho Cornejo, que va por su ansiado triunfo, y nosotros esperando nuestro momento“, resumió Tomás de Gavardo.

En tanto, los corredores de autos y sus navegantes serán:

Francisco Chaleco López – con Álvaro León

Hernán Garcés – Juan Pablo Latrach

Lucas del Río – Bruno Jacomy

Ignacio Casale – Carlos Cadu Sachs

Entre ellos, Chaleco López, quien registra varias victorias y podios desde que inició sus participaciones en el Dakar en 2007, también figura con opciones de estar en los primeros lugares gracias a su amplia experiencia.