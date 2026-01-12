Millonaria venta de acciones de Azul Azul: un “viejo conocido” es el nuevo segundo mayor accionista de la U

La venta de las acciones de la familia Schapira se concretó por USD 7,5 millones.

Finalmente se concretó la venta del paquete accionario que mantenía Daniel Schapira y su hijo Eduardo en Azul Azul, quienes hasta este lunes eran los segundos mayores accionistas de la concesionaria de Universidad de Chile.

A fines del año pasado, los Schapira habían mandatado a la corredora Larraín Vial el poner en el mercado los papeles que representaban el 21,44% de la propiedad de Azul Azul, la que finalmente se realizó en la jornada por $6.716 millones, unos USD 7,5 millones.

La salida de los segundos mayores accionistas de la U se da en el marco de sus constantes encontrones con Michael Clark, dueño del club, por la forma en la eran administrados los laicos, a lo que se sumaron las críticas a los resultados deportivos obtenidos en los últimos años.

El “viejo conocido” que es uno de los mayores dueños de Azul Azul

En un hecho esencial informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el comprador de las acciones de los Schapira es el abogado José Ramón Correa, actual director de Azul Azul, a través de la sociedad Romántico Viajero.

José Ramón Correa aterrizó en Azul Azul en abril de 2023, como parte de la reestructuración de la mesa directiva, alcanzando notoriedad tras anunciar que recurrirían al TAS para intentar ganar por secretaría el título del Torneo Nacional del año 2024, el cual perdieron a manos de Colo Colo, tras remontarle 10 puntos de ventaja en las últimas fechas.