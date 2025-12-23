LarrainVial, accionista de Cruzados y Blanco y Negro, quedó a cargo de venta de acciones de Azul Azul

Con el 21,44% de la propiedad, la familia Schapira es el segundo mayor accionista de Azul Azul.

La corredora LarrainVial, que posee acciones tanto en Cruzados como en Blanco y Negro, quedó a cargo de la custodia de las acciones de la familia Schapira, luego de que esta última tomó la decisión de vender su participación en Azul Azul, la concesionaria que administra el club Universidad de Chile.

La resolución de familia Schapira, representada por Daniel Schapira y su hijo Eduardo, fue informada a través de un boletín que envió a la Bolsa de Santiago. Previo a ello, las acciones se mantenían directamente a través de la sociedad Inmobiliaria DSE Limitada.

Con el 21,44% de la propiedad, la familia Schapira es el segundo mayor accionista de Azul Azul, por detrás del fondo de inversión privado Tactical Sport, del cual Michel Clark es dueño en su totalidad.

De acuerdo con lo informado, la participación de la familia Schapira consta de 9.580.891 acciones, las que están valorizadas en $5.365 millones.

LarrainVial tiene acciones en Cruzados y Blanco y Negro

Fuentes cercanas al proceso le dijeron a Diario Financiero que no se descarta que la venta se realice a través de la plaza bursátil, incluso mediante un eventual remate.

Además, señalaron que las acciones quedaron disponibles para cualquier interesado y que las condiciones para su adquisición serán informadas de manera oportuna.

Con la entrega de las acciones a la custodia de la corredora LarrainVial, la familia Schapira pondrá fin a una etapa de 12 años como accionistas relevantes de la concesionaria, luego de manifestar su discrepancia con la forma en la que el club ha sido administrado en los últimos años.

“La forma en que el club ha sido administrado, junto con decisiones que no compartimos y cuyos resultados han sido evidentes tanto en lo deportivo como en lo institucional, ha generado en nosotros una profunda desilusión“, dijo la familia a través de un comunicado.

Agregó que la permanencia en la propiedad implicó “malos ratos, frustración sostenida y desgastantes controversias y litigios”.

Ahora a cargo de la venta del 21,44% de la propiedad de Azul Azul, la corredora LarrainVial posee acciones tanto en Cruzados como en Blanco y Negro. En el primer caso, posee el 1,21% de las acciones, mientras que en el segundo su participación corresponde al 17,69%.