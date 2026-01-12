Seis meses sin ganar y dura caída en ranking: el preocupante momento de Nicolás Jarry previo a la Copa Davis con Chile

Nicolás Jarry se despidió del Australian Open en la primera ronda de la qualy y acumuló su octava derrota consecutiva.

Nicolás Jarry (133°) no logra encontrar su nivel y quedó eliminado de la primera ronda de la qualy del Australian Open 2026, encadenando su octava derrota consecutiva.

Fue el 4 de julio de 2025 la última vez que el nieto de Jaime Fillol celebró. Esto, en el marco de la tercera ronda de Wimbledon, donde se instaló en los octavos de final tras imponerse sobre el brasileño Joao Fonseca.

Sin embargo, desde entonces no ha podido ganar, alargando su sequía a más de seis meses. En aquel momento, Nicolás Jarry ilusionaba al volver al top 100° y ascender al puesto 96° del ranking ATP. Gracias a esas muy buenas dos semanas, El Príncipe se posicionó como el número uno de Chile, desplazando a Alejandro Tabilo, Cristian Garin y Tomás Barrios.

Hoy, el panorama es totalmente diferente, producto de los problemas físicos que ha enfrentado. De hecho, cerró la temporada 2025 de forma anticipada por una fractura en su codo.

En este marco, terminó el año en el casillero 123° y en los primeros días del presente año cayó otros 10 puestos.

Tras su performance en Wimbledon, pasó de set top 100 y número uno de Chile a ubicarse en el lugar 133° y ser el cuarto singlista nacional, a gran distancia de Garin (80°), que es actualmente la primera raqueta nacional.

El preocupante momento de Nicolás Jarry previo a la Copa Davis y sus próximos desafíos

Este momento de Jarry preocupa bastante considerando que en menos de un mes Chile tendrá la dura tarea de recibir a Serbia en la Copa Davis (6 y 7 de febrero).

Antes de unirse al equipo capitaneado por Nicolás Massú, Jarry tendrá una parada en el Challenger de Concepción, cuyo torneo se disputará entre el 26 de enero y el 1 de febrero, donde buscará ganar confianza de cara a la serie de la escuadra nacional y al inicio de la gira sudamericana del circuito ATP.

En este sentido, Massú tendrá que tomar una determinación sobre quiénes serán los que disputarán cada uno de los puntos de Chile. Por ranking, Garin, Tabilo y Tomás Barrios están mejores posicionados para ser singlistas, por lo que resta esperar qué rol podría tomar El Príncipe, que también suele jugar dobles, donde podría conformar una dupla con Barrios o con Matías Soto. Pero, será el campeón olímpico quien tendrá la última palabra.