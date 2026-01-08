Lo que necesita Tomás Barrios para meterse en el Top 100 del ranking ATP

Tras caer en Canberra, el chileno se prepara para disputar la qualy del Australian Open, con el foco puesto en volver al top 100.

Tomás Barrios (108°) no pudo ante el australiano James McCabe (188°) y quedó eliminado en los cuartos de final del Challenger de Canberra, por lo que ahora deberá poner su foco en el primer Grand Slam del año: el Australian Open 2026.

Pese a caer por 6-1 y 7-6 (5) en casi una hora y media de partido, el chillanejo escalará en el ranking y cada vez se acerca más al selecto grupo del top 100. De momento, se encuentra en el casillero 106° de la clasificación en vivo.

El chileno tiene 565 unidades y está a solo 46 puntos del alemán Yannick Hanfmann, quien cierra el top 100 con 611 positivos.

El próximo desafío de Tomás Barrios y los resultados que lo posicionarían en el top 100

Las próximas semanas serán clave para Tomás Barrios en su objetivo de superar la barrera del top 100. Ahora deberá trasladarse a Melbourne para disputar la qualy del Abierto de Australia, instancia que también tendrá a Nicolás Jarry.

La tercera raqueta nacional no defiende puntos en Australia, ya que la temporada pasada se despidió en la primera ronda de la qualy, por lo que durante los próximos días tendrá una buena oportunidad para escalar posiciones en el ranking ATP.

Para poder meterse en el top 100, hay que tener en cuenta los puntos que se reparten en cada ronda de las clasificaciones al primer Grand Slam del año. Por avanzar a segunda ronda ganaría 8 puntos y sumaría 16 si alcanza la tercera ronda. Por superar la qualy acumularía un total de 30 puntos, a los cuales se le sumarían 10 más por jugar la primera ronda del cuadro principal.

Si este fuera el caso, Tomás Barrios quedaría muy cerca de instalarse entre los 100 mejores del mundo. Por esto, debería avanzar hasta la segunda ronda del cuadro para materializar su arribo a este selecto grupo.

Aunque también hay que tener en cuenta que muchos tenistas que están en esta parte del ranking también podrían sumar unidades. Sumado a ello, Barrios en la última semana de enero defiende 44 puntos por llegar a la final del Challenger de Punta del Este en 2025.