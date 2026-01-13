Abogado de Clark en juicio contra CMF: quién es el nuevo dueño de las acciones de los Schapira

José Ramón Correa Díaz también fue el litigante que defendió a La U en sus acciones judiciales ante Colo Colo en 2024 e Independiente en 2025.

La salida de Daniel Schapira y su hijo Eduardo del directorio de Azul Azul con la venta de su 21,44% de las acciones que tenían provocó consecuencias importantes al interior de Universidad de Chile: los papeles quedaron en manos de José Ramón Correa Díaz, abogado nombrado por Michael Clark como director de Azul Azul y su defensor en el juicio del timonel azul ante la CMF.

El litigante se incorporó en 2023 como uno de los 11 directores de Azul Azul, reemplazando a José Joaquín Laso. Desde entonces, Correa se ha vuelto muy cercano a Clark, siendo uno de sus “aliados”. De hecho, cuando el año pasado existían dudas sobre la reeleción del actual mandamás, le otorgó su respaldo, aportando un voto clave para mantenerlo al mando de la concesionaria.

“Yo voté por Clark porque lo ha hecho muy bien, los resultados así lo demuestran“, argumentó en abril de 2025, en medio de cuestionamientos por sus movidas financieras. “Respecto a las acusaciones que se han hecho, soy un convencido de la presunción de inocencia y que Clark tiene todo el derecho de defenderse y poder demostrar de que lo que nos ha dicho a todos. Yo le creo“.

Quién es el comprador de las acciones de los Schapira: el trabajo de Correa dentro del club

José Ramón Correa ha tenido un rol protagónico en distintas acciones judiciales y administrativas impulsadas por La U a través de la concesionaria.

Entre los episodios más visibles se encuentran el reclamo presentado contra Colo Colo tras el campeonato de 2024 —donde solicitaron una eventual resta de puntos que no se logró— y la defensa jurídica del equipo ante la Conmebol por los incidentes en Argentina frente a Independiente.

Ahora que es dueño de más del 21% de las acciones, el poder dentro de Azul Azul se rearma y Clark se protege aún más, quedándose con el respaldo de ocho de un total de 11 directores: el mencionado Correa, Cecilia Pérez, Cristián Aubert, Aldo Marín, y Roberto Nahum, además de quienes ingresen para reemplazar a Daniel y Eduardo Schapira.

Los tres restantes son los que pertenecen a la casa de estudios, Héctor Humeres y Andrés Weintraub, junto con Juan Pablo Pavez, del grupo de accionistas minoritarios.