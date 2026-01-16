La U inaugurará el Campeonato Nacional 2026: cuándo se jugará el primer Superclásico del año

Colo Colo, en tanto, jugará su primer duelo ante Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso.

La U de Chile inaugurará la Liga de Primera 2026 con su duelo ante Audax Italiano, que se disputará en el Estadio Nacional el viernes 30 de enero, de acuerdo con la programación del Campeonato Nacional que entregó esta jornada la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que también reveló cuándo se jugará el primer Superclásico del año.

En esta temporada, a diferencia de las anteriores, el denominado “duelo de campeones”, que enfrenta a los campeones vigentes de la Primera División y Primera B, no será el primer partido del torneo y se disputará el sábado 31 de enero, cuando Universidad de Concepción enfrente a Coquimbo Unido en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Por su parte, Universidad Católica debutará en el torneo el domingo 1 de febrero ante Deportes La Serena, en un duelo que se disputará en el estadio La Portada.

La primera fecha de la Liga de Primera 2026 concluirá el lunes 2 de febrero, cuando Everton reciba a Unión La Calera. Pincha acá para revisar las fechas del torneo.

Cuándo se jugará el primer Superclásico entre la U y Colo Colo

Por otra parte, según informó la ANFP, el primer Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile se disputará durante la quinta fecha de la Liga de Primera 2026.

El partido más importante del fútbol chileno se programó en la quinta fecha del torneo; en concreto el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental.

Se tratará de la edición 199 del Superclásico por Primera División, en el cual el Cacique lidera el historial con 90 triunfos, contra 50 de los azules y 58 empates.