Esta es la programación de la Supercopa 2026: Huachipato vs UC dan comienzo a la temporada

La ANFP dio a conocer las fechas y horarios de los partidos de la Supercopa, que será protagonizada por Coquimbo Unido, Huachipato, la UC y Limache.

A menos de una semana de la Supercopa de Chile, la ANFP dio a conocer la programación de los partidos de la edición 2026, donde se estrenará un nuevo formato con cuatro equipos participantes.

Al igual que en Italia y España, el certamen nacional tendrá al campeón de la Liga (Coquimbo Unido), al ganador de la Copa Chile (Huachipato), y a los subcampeones de ambos torneos, como lo son la Universidad Católica y Deportes Limache, respectivamente.

Bajo este contexto, el ente rector del fútbol chileno publicó los horarios de los partidos que se jugarán en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, entre el 20 y el 25 de enero, una semana antes de que comience el Campeonato Nacional.

La programación de la Supercopa de Chile 2026

Semifinales:

Huachipato vs U Católica : martes 20 de enero a las 19:00 horas.

: martes 20 de enero a las 19:00 horas. Coquimbo Unido vs Deportes Limache: miércoles 21 de enero a las 19:00 horas.

Respecto a la gran final de la Supercopa, esta se disputará el domingo 25 de enero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Sausalito.