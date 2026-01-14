La agenda de amistosos de Colo Colo y U de Chile: rivales, horarios y dónde verlos

El Cacique y los Azules disputarán diversos amistosos ante rivales internacionales previo al comienzo del Campeonato Nacional.

Colo Colo y la U de Chile se preparan para el inicio de la temporada 2026 con la disputa de diferentes amistosos internacionales.

En el caso del Cacique, que comenzó su pretemporada el pasado 3 de enero, se encuentra en Uruguay para jugar la Serie Río de La Plata 2026, donde protagonizarán tres encuentros con el objetivo de llegar con ritmo a la primera fecha de la Liga de Primera, que inicia el último fin de semana de este mes.

En aquella competencia, los dirigidos por Fernando Ortiz se medirán ante Olimpia de Paraguay, Alianza Lima de Perú y Peñarol de Uruguay.

La programación de los amistosos de Colo Colo

Olimpia vs. Colo Colo: 15 de enero a las 21:00 horas en Estadio Luis Franzini.

15 de enero a las 21:00 horas en Estadio Luis Franzini. Colo Colo vs. Alianza Lima: 18 de enero a las 21:00 horas en Estadio Parque Viera.

18 de enero a las 21:00 horas en Estadio Parque Viera. Peñarol vs. Colo Colo: 21 de enero a las 21:00 horas en Estadio Centenario.

Todos estos duelos se podrán ver en vivo a través de la plataforma de Disney+.

La programación de los amistosos de la U de Chile

Por su parte, la Universidad de Chile comenzó su pretemporada el lunes 5 de enero, bajo el mando de su nuevo entrenador: Francisco Paqui Meneghini.

La planificación del cuadro azul contempla una visita a Concepción, donde enfrentará a Racing de Avellaneda (Argentina). Posteriormente, viajará a Lima para animar la Noche Crema y chocar contra Universitario de Deportes, el vigente campeón de Perú.

Universidad de Chile vs. Racing (ARG) : domingo 18 de enero a las 19:00 horas en Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción.

: domingo 18 de enero a las 19:00 horas en Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción. Universitario (PER) vs. Universidad de Chile: sábado 24 de enero a las 23:00 horas en Estadio Monumental, Lima (Noche Crema).

El encuentro ante el conjunto argentino estará disponible en vivo por medio de Disney+, mientras que el cruce contra los peruanos no cuenta con transmisión oficial en nuestro país.