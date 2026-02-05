VIDEO – Ganaba, revisó su teléfono y perdió todos los puntos: Ugo Humbert despierta sospechas tras extraña eliminación

El francés 38° del mundo estaba ganando el tiebreak del tercer set hasta que revisó su teléfono. Tras ello, perdió cuatro puntos seguidos y dijo adiós al ATP de Montpellier. Ya está bajo investigación de autoridades.

El tenista francés, Ugo Humbert (38°) se encuentra bajo la lupa tras protagonizar una extraña secuencia que terminó con su eliminación del ATP de Montpellier.

Humbert perdió en octavos de final frente a su compatriota Adrian Mannarino (70º) por 6-7 (4), 6-3 y 7-6 (4), en un duelo que era favorable para él, hasta que revisó su teléfono y perdió cuatro puntos consecutivos que terminaron sellando su eliminación.

El galo estaba arriba 4-3 en el tiebreak del tercer set, con saque a su favor. Tras ello, corrió hacia su banca para abrir su bolso y sacar su celular. Después de mirarlo unos segundos, volvió a la cancha y realizó un breve gesto de disculpas al umpire.

Desde ahí, no volvió a ganar un punto y perdió el duelo luego de que Mannarino se quedara con los últimos cuatro puntos del partido.

Producto de lo anterior, el video en el que Ugo Humbert aparece revisando su teléfono se ha viralizado en las redes sociales, donde se han intensificado las especulaciones y sospechas sobre el jugador. Si bien pudo haber acudido a su móvil por una alarma o mensaje, aún no hay explicación de él ni de la ATP, dando paso a las sospechas por un posible amaño de partidos.

De hecho, de acuerdo al medio El Desmarque, Humbert ya está “bajo investigación” de las autoridades. Respecto a Mannarino, en los cuartos de final del ATP de Montpellier se medirá ante otro francés: Arthur Gea (168°).

Revisa el video de Ugo Humbert que ha levantado sospechas tras revisar su teléfono en pleno partido