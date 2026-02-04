Todo lo que debes saber de Chile vs Serbia en Copa Davis: horario, dónde ver y las numerosas bajas del rival

Chile buscará avanzar a la siguiente ronda de las Qualifiers, donde lo espera España, la actual subcampeona de la Copa Davis.

Esta semana Chile vuelve a disputar la Copa Davis, donde recibirá a Serbia por la primera ronda de las Qualifiers en el Estadio Nacional.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú buscará hacerse fuerte de local ante un rival afectado por varias bajas, como por ejemplo, la de Novak Djokovic (3°).

Para esta serie, el conjunto nacional contará con Alejandro Tabilo (73°), Cristian Garín (92°), Tomás Barrios (112°), Nicolás Jarry (140°) y Matías Soto (146° en dobles).

En este marco, Massú anticipó la llave, señalando que “tener a la gente a favor nos va a ayudar mucho. Que haya 5 mil personas apoyando será un impulso importante“.

Respecto a las bajas del rival, el campeón olímpico sostuvo: “Tenemos que estar preparados para jugar contra quien sea, contra un jugador de gran ranking, o uno más joven, o uno con más experiencia. Por lo tanto, no es la primera vez que a lo mejor vamos a ser favoritos en el papel”.

El equipo serbio llegará a Santiago con un plantel disminuido, ya que no contará con Djokovic, Miomir Kecmanovic (69°), Hamad Medjedovic (80°) ni con Laslo Djere (94°).

En vista de lo anterior, el capitán Viktor Troicki llamó a Dusan Lajovic (123°), Ognjen Milic (462°) y Branko Djuric (489°). Para disputar el partido de dobles, los europeos contarán con Matej Sabanov (221°) e Ivan Sabanov (220°).

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la serie de Copa Davis de Chile vs Serbia

Los encuentros entre Chile y Serbia por Copa Davis se jugarán el viernes 6 y sábado 7 de febrero, cuyas jornadas comenzarán a las 18:00 horas. La sede para esta serie será el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, donde se espera un gran marco de público.

A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no se podrá ver al equipo chileno de tenis por TV abierta, ya que solo se transmitirá por DSports de DirecTV. Para seguir los duelos de forma online, estará disponible la plataforma de DGO.

En caso de que Chile le gane a Serbia este fin de semana, enfrentará a España en la segunda ronda de las Qualifiers en septiembre, con el objetivo de instalarse en la Final 8 de la Copa Davis.