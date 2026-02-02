Los grandes saltos de Alejandro Tabilo y Matías Soto en el ranking ATP

Por otro lado, Cristian Garin, Tomás Barrios y Nicolás Jarry sufrieron abruptas caídas en el ranking mundial.

Tras la culminación del Australian Open 2026, este lunes se realizó una nueva actualización del ranking ATP, donde los tenistas chilenos tuvieron varios movimientos en la clasificación, como Alejandro Tabilo, quien escaló diversos puestos.

Tabilo se mantuvo como el número uno de Chile, luego de ascender seis lugares para posicionarse en el casillero 73°. Lo anterior, después de alcanzar la final del Challenger de Concepción, donde cayó ante el paraguayo Daniel Vallejo.

Por otro lado, Cristian Garin sufrió una abrupta caída en el escalafón mundial. Gago descendió 10 puestos y se ubicó en el lugar 92°. Lo anterior, debido a que no compitió esta semana, debido a que su padre falleció hace unos días.

Respecto a Tomás Barrios y Nicolás Jarry, se ubicaron en los lugares 112° y 140°, respectivamente.

En el caso de Matías Soto, dio un gran salto en el ranking ATP y quedó 323° del mundo tras trepar 66 puestos. Esto, gracias a su destacada participación en el M25 de Santiago (vicecampeón) y en el Challenger de Concepción (segunda ronda).

Así quedaron los tenistas chilenos en el ranking ATP

73° Alejandro Tabilo (+6).

92° Cristian Garin (-10).

112° Tomás Barrios (-5).

140° Nicolás Jarry (-7).

323° Matías Soto (+66).

El top 10 tras el Abierto de Australia

En cuanto al top 10 del ranking mundial, Carlos Alcaraz amplió su ventaja sobre Jannik Sinner tras coronarse campeón del Australian Open. Novak Djokovic, quien perdió en la final del certamen, desplazó a Alexander Zverev para situarse en el tercer lugar.

Otro de los movimientos tienen que ver con Taylor Fritz, quien ascendió hasta el séptimo puesto, mientras que Ben Shelton descendió a la novena posición del escalafón mundial.