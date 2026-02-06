¿Qué partido irá por TV abierta? La programación de la Fecha 2 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Revisa cómo se jugará la segunda fecha del Campeonato Nacional y los horarios de los duelos de Colo Colo, la UC y la U.

El balón sigue rondando en el fútbol chileno este viernes, con el comienzo de la Fecha 2 de la Liga de Primera 2026, cuya programación tiene varios partidos destacados.

A solo una semana de que iniciara el torneo, uno de los duelos estuvo a punto de no jugarse, ya que el Huachipato vs U de Chile no contó con la aprobación de la Delegación Presidencial del Biobío. No obstante, el cuadro local llegó a un acuerdo con las autoridades para que el cotejo mantenga su programación, pero sin público.

Quienes se encargarán de abrir los fuegos en la segunda fecha del Campeonato Nacional serán Audax Italiano y Universidad de Concepción.

Tras ello, durante el mediodía del sábado, el campeón vigente, Coquimbo Unido, recibirá a Palestino en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, cuyo encuentro se transmitirá por TV abierta a través de Canal 13.

En cuanto a los partidos destacados, está el de Colo Colo, que hará de local frente a Huachipato en el Monumental, con el objetivo de mostrar una mejor imagen y lograr sus primeros tres puntos en la Liga de Primera.

Por su parte, Universidad Católica jugará en horario estelar el domingo en el Claro Arena, donde recibirá a Deportes Concepción. Ambos saltarán a la cancha con la ilusión de obtener su primera victoria en el certamen.

Revisa la programación completa de la Fecha 2 de la Liga de Primera del fútbol chileno 2026