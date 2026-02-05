Huachipato versus Universidad de Chile se jugará sin público: la letra chica que deja con las manos atadas a la ANFP

La decisión de la Delegación Presidencial del Biobío, amparada en la ley, expone los límites reales de las propuestas impulsadas por la ANFP para la nueva temporada.

Las propuestas que tenía la ANFP para esta nueva edición de la Liga de Primera tenían letra chica. Pese a la inscripción de los cuatro estadios como recintos para albergar el encuentro y las intenciones del ente rector del fútbol chileno por mejorar el espectáculo, la Delegación Presidencial del Biobío estableció que el Huachipato versus Universidad de Chile se jugará el domingo y sin público.

La autoridad regional explicó que el encuentro decidió ser suspendido inicialmente tras un informe elaborado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), por lo que el conjunto de Talcahuano decidió optar por alguno de los otros tres recintos inscritos —Ester Roa de Concepción, Nelson Oyarzún y Santa Laura—, medida obligatoria para evitar las suspensiones de encuentros. Sin embargo, ninguno estaba disponible.

Y es que las Bases del Campeonato Nacional 2026, en su Artículo 18, indican que los partidos que sean programados en cualquier estadio “deberán encontrarse debidamente autorizados por las Delegaciones Presidenciales respectivas, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N°19.327“. Es decir, más allá de las propuestas que se barajaban, serán las autoridades regionales las que tengan la última palabra.

Dicha ley establece en su Artículo 6, inciso b, incluso si se encontrarán estadios en condiciones óptimas para albergar un partido, las delegaciones aún pueden cancelar su realización “fundado en razones de orden y seguridad“, así como también “rechazar por sectores el aforo máximo para el desarrollo del espectáculo“.

Huachipato vs Universidad de Chile sin público: la explicación del delgado presidencial

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, explicó en un punto de prensa la decisión de jugar a puertas cerradas. “Esta mañana, Huachipato ingresó una nueva propuesta, donde se habla de un partido sin público, el domingo a las 12:00 horas, con un dispositivo de seguridad especial por el cerro aledaño que se encuentra en esa zona y que es de harto riesgo“, afirmó.

Asimismo, Pacheco detalló que desplegará “un carro de bomberos para tener a disposición ante cualquier situación de contingencia”, junto con “guardias en todo ese perímetro para garantizar” la protección de la zona. “Por ser un partido de alta envergadura, y con algunos antecedentes de hechos de violencia, tomamos todos los resguardos posibles. Eso es lo que se buscó desde el primer minuto”, puntualizó.

De tal manera, el delegado presidencial solicitó a La U que viaje el mismo día del partido, para evitar la aglomeración de hinchas azules en el hotel donde se realice la concentración. “Se lo manifestamos a Huachipato para que se lo comunique al visitante. Es la mejor decisión, aun cuando tendremos un dispositivo policial coordinado con Carabineros ante cualquier eventualidad“, dijo Pacheco.

Según informó En Cancha, el elenco laico no está dispuesto a aceptar la exigencia para el partido que disputarán ante Huachipato el domingo 8 de febrero a las 12:00.