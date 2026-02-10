¿Chile directo al Mundial 2030? El plan de Conmebol de cara a las próximas Eliminatorias

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, se refirió al eventual Mundial de 64 equipos y cómo debería ser el proceso clasificatorio, cuyo plan ilusiona a La Roja.

A solo meses de que comience el Mundial 2026, donde Chile nuevamente no estará, en Conmebol ya piensan en la Copa del Mundo 2030 y pusieron sobre la mesa una polémica propuesta con el objetivo de que Sudamérica tenga más cupos.

El presidente del ente rector del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, se refirió a las próximas Eliminatorias al Mundial 2030, donde Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados debido a que serán sedes. En este marco, La Roja podría verse beneficiada.

“Estamos contentos porque es la primera vez que Sudamérica tiene seis cupos y medio, eso a nosotros apenas nos parece justo”, comenzó diciendo el timonel de Conmebol.

¿Chile al Mundial 2030 sin disputar Eliminatorias?

Bajo este contexto, Alejandro Domínguez reiteró su postura de que la cita mundialista de 2030 se juegue con 64 equipos, y que además, las 10 selecciones de Conmebol participen en el certamen.

“El mundo es testigo de que las Eliminatorias y Clasificatorias a un Mundial, las más difíciles del mundo, se juegan en Sudamérica… Queremos tener a los 10 países dentro de la competición”, aseveró.

Actualmente, en Conmebol son seis las selecciones que clasifican directamente al Mundial, más una que debe disputar el repechaje, como ahora es el caso de Bolivia.

Si bien la medida se tiene que aprobar en la FIFA, Domínguez sostuvo que “si así fuera el caso, queremos que haya partidos en cada una de las sedes ya elegidas de Conmebol (Uruguay, Paraguay y Argentina), y sobre todo tener a los 10 países dentro de la competición“.