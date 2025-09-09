Se acabó la pesadilla: Chile termina como colista tras olvidable empate ante Uruguay

Por fin se acabó la pesadilla llamada clasificatorias sudamericanas para Chile, que terminó como colista absoluto tras un olvidable empate 0-0 ante Uruguay en el Estadio Nacional, finalizando así el proceso con unos míseros 11 puntos.

La Roja de Nicolás Córdova quería despedirse con un triunfo en su último partido en este proceso, en un coliseo semi vacío, pero otra vez el DT no pudo plasmar en cancha sus discursos ante la prensa y debió conformarse con alguna patriada de Lucas Cepeda o Fabián Hormazábal para llevar peligro al arco contrario.

Por su parte, el bloque defensivo ratificó su pésimo momento con Guillermo Maripán siendo un terror con el balón en los pies y sin ganar duelos aéreos a los delanteros rivales, a pesar de su estatura.

Ni los cantos y lienzos en favor de Marcelo Bielsa pudieron aportar algo de emoción a un duelo que se jugó por compromiso y que vio más el deseo de los jugadores uruguayos de mostrarse como una opción para el Mundial 2026, que a los chilenos con la intención de no terminar como colistas.

Un par de jugadas de peligro marradas a boca de jarro por Ben Brereton fueron las únicas jugadas de peligro de la Roja de Nicolás Córdova, que ahora tiene como gran desafío revertir sus malos números como seleccionador e intentar realizar un buen papel en el Mundial sub 20 que se disputa en nuestro país.