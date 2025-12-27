Pese a estar sin DT: el nuevo amistoso que confirmó La Roja ante un exótico rival mundialista

A pesar de que no hay indicios de la contratación de un entrenador, Chile sigue sumando amistosos. Ya tiene encuentros agendados en marzo y septiembre.

Pese a que La Roja aún no tiene DT, ni tampoco se sabe si Nicolás Córdova continuará liderando al plantel como interino, Chile tendría todo listo para jugar un amistoso contra una nueva selección en la fecha FIFA de marzo 2026.

Se trata de un país mundialista: Cabo Verde, que clasificó a Norteamérica 2026 como líder de su zona en las Clasificatorias Africanas, lo que le permitirá disputar el certamen por primera vez en su historia.

Fue Mario Semedo, presidente de la Federación Caboverdiana de Fútbol, quien dio a conocer la noticia, señalando que los denominados tiburones azules jugarán el torneo amistoso FIFA Series que se llevará a cabo en Nueva Zelanda y también contará con la presencia de Chile y Finlandia.

La Roja jugará un amistoso contra Cabo Verde

A falta de comunicación oficial por parte de la Selección Chilena, el equipo nacional servirá como sparring para Cabo Verde y Nueva Zelanda, que en junio disputarán el Mundial 2026.

En el caso del conjunto africano, forma parte del Grupo H de la Copa del Mundo, junto con España, Arabia Saudita y Uruguay.

Por su parte, Nueva Zelanda se encuentra en el Grupo G, donde se medirá ante Bélgica, Egipto e Irán.

Chile, en tanto, se prepara para el nuevo proceso de cara a las Eliminatorias 2030. En este marco, también tiene agendado un amistoso contra Estados Unidos en septiembre de 2026.

“Tenemos a Estados Unidos confirmado para septiembre. Estamos trabajando con algún otro norteamericano para esa fecha. Es una fecha de cuatro partidos, la de octubre y septiembre unidas”, sostuvo en noviembre el gerente de selecciones, Felipe Correa.