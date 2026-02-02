El lapidario informe contra la U que deja en suspenso su localía: las sanciones que arriesga y los detalles de los incidentes

El árbitro del partido entre la U y el Audax detalló los graves desórdenes que protagonizaron los barristas azules, los cuales podrían complicar la localía en el Estadio Nacional.

El partido que abrió la Liga de Primera 2026, U de Chile vs Audax Italiano, quedó marcado por los serios incidentes que provocaron los hinchas azules en el Estadio Nacional, lo cual obligó a que el duelo se interrumpiera durante el segundo tiempo.

Lo anterior, a modo de protesta contra Azul Azul por los precios de las entradas y por el derecho de admisión que se les aplicó a más de tres mil hinchas, cuyo castigo lo impuso el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Bajo este contexto, el árbitro del partido, Gastón Philippe, elaboró un lapidario informe que da cuenta de los hechos a la ANFP, situación por la que la Universidad de Chile arriesga un duro castigo.

De acuerdo al documento, los desmanes comenzaron al minuto 4 del duelo, donde hinchas de la galería sur (puertas 14 y 15) “intentan derribar la reja que separa la galería de la cancha, luego lanzan bengalas llegando una de ellas al terreno de juego y otros objetos a la zona de exclusión.

Luego del ingreso de Carabineros a dicha tribuna, “este sector queda vacío y los hinchas que ahí estaban produciendo desórdenes escalan las rejas de separación para ubicarse en el sector de las puertas 16, 17 y 18, donde durante todo el primer tiempo lanzan asientos, latas de bebida y diversos proyectiles sobre la pista de recortán, además de enfrentarse con proyectiles a Carabineros y la seguridad privada propuesta por el Club organizador. Estas acciones son con la intención manifiesta de que el partido no se pudiera desarrollar y el encuentro tuviera que suspenderse”.

Sumado a ello, el juez informó que “durante el entretiempo los incidentes continuaron en los sectores de las puertas 16, 17 y 18, con hinchas rompiendo asientos y rejas, lanzándolas y utilizándolas como puente para invadir la zona de exclusión donde se enfrentaron con la seguridad privada que siempre intentó contener la situación“.

“En las puertas 11, 12 y 13 también se lanzan distintos objetos a la cancha y se intenta romper rejas, además de quemar papeles y un basurero el cual lanzan a la pista de recortán. En el inicio del segundo tiempo continúa el lanzamiento de proyectiles a la cancha, Carabineros y seguridad privada”, complementó el colegiado.

Producto de lo anterior y después de advertencias por altavoces, “los 55 minutos en coordinación con delegados de la ANFP y Carabineros, se decide realizar una interrupción momentánea del partido, debido al fuego pronunciado y al constante humo que de ahí emanaba, lo que obligó a la presencia de Bomberos en el recinto”.

“Se avisa por altavoces que el sector de las puertas 16, 17 y 18 de la galería sur será desalojado, reanudándose el partido a los 64 minutos tras el desalojo de dicha localidad. Después y durante varios minutos continúa el lanzamiento de objetos a la pista de recortán desde el sector de las puertas 11, 12 y 13 de la galería sur”, cerró el árbitro en su informe sobre el partido de la U y Audax Italiano, con el cual el cuadro laico arriesga una dura sanción.

Las sanciones que arriesga la U

Según el artículo 66° del Código de Procedimientos y Penalidades, Universidad de Chile podría enfrentar estos castigos

Amonestación al club.

Multa desde 10 a 100 Unidades de Fomento.

Prohibición de ingreso de público al estadio , de uno a cinco fechas, excepto los que autorice el tribunal autónomo de disciplina.

, de uno a cinco fechas, excepto los que autorice el tribunal autónomo de disciplina. Suspensión del estadio, si en los incidentes han participado adherentes del club local, de una a cinco fechas, suspensión que deberá cumplirse de manera consecutiva.

Para ello, el Tribunal de Disciplina de la ANFP deberá analizar el informe y los descargos del club para tomar una determinación.