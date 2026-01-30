VIDEOS – Con incendio incluido: las imágenes que dejaron los desmanes de los hinchas de la U en el Estadio Nacional

Los simpatizantes azules se manifestaron contra Azul Azul por la sanción que recibieron por incidentes en el penúltimo partido de 2025.

El debut de la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2026 se vio empañado por el actuar de sus hinchas en el Estadio Nacional.

Los problemas comenzaron antes del duelo con Audax Italiano, puesto que los simpatizantes azules ya venían molestos con la dirigencia de Azul Azul. Esto, debido a la sanción contra más de tres mil personas por los incidentes ocurridos en la penúltima jornada del torneo 2025.

Incluso se escucharon cánticos como: “Dirigentes, la concha de su madre (sic), a ver si se dan cuenta, que no los quiere nadie“.

Pero lo peor aún no comenzaba. Poco a poco los hinchas de la U comenzaron a empañar el partido que se jugaba en el Estadio Nacional. Un grupo ingresó a un sector de la galería sur donde comenzaron a sacar las butacas para usarlas como proyectiles contra Carabineros.

Uno de ellos, incluso, encendió una bengala, la cual lanzó a la cancha, lo que obligó a suspender el encuentro unos minutos. Si bien el juego se reanudó, los incidentes estaban lejos de terminar, puesto que encendieron fuego, lo que ya agravó más la situación, provocando una columna de humo negro que no pasó desapercibida ni siquiera en la transmisión.