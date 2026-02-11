Mauricio Pinilla revela que padece cáncer: “Lo pasé muy mal, terminé en la clínica”

El ex futbolista detalló que se encuentra en tratamiento y relató cómo ha vivido el proceso luego de que le detectaran cáncer.

Este miércoles, el ex futbolista de la Selección Chilena, Mauricio Pinilla, realizó una lamentable revelación, luego de que confirmara que padece cáncer de piel.

En conversación con La Metro TV, en el programa que conducen Fernando Solabarrieta y Luka Tudor, el ex delantero comenzó diciendo: “Les voy a contar un momento importante de mi vida que estoy viviendo. Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel. Esto no lo había contado”.

Mauricio Pinilla aseguró que está en tratamiento por cáncer de piel

Tras ello, explicó que “es la primera parte no más, así que me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo. Estoy con un tratamiento, la terapia correspondiente para que esto se solucione. Pero bueno, mucha exposición al sol, los entrenamientos”.

En este marco, Mauricio Pinilla confesó: “Lo pasé muy mal, estuve cuatro días internado en la clínica, imagínate que las defensas me salieron de mil en uno, me agarré cuatro veces influenza en cuatro semanas, una se me doble infectó y fue como tener doble influenza, tenía 41 de fiebre, entré a la clínica delirando, no me acuerdo cómo entré”.

Para cerrar, el ex deportista reconoció que “hoy día me siento espectacular, igual me dan una crisis de angustia de repente que tengo que tratarlas con medicamentos y los ansiolíticos son los que me han ayudado a salir de estos momentos complicados, sigo con psicólogo, con psiquiatra, me trato”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que ha atravesado problemas de salud mental, situación que incluso lo llevó a ser internado.