El récord histórico que buscará Manuel Pellegrini ante el Sevilla de Alexis Sánchez

Para el próximo domingo 1 de marzo, en el estadio Benito Villamarín, está programado el partido entre Sevilla y el Real Betis, en el que el entrenador chileno Manuel Pellegrini podría alcanzar un récord histórico.

El duelo que enfrentará al cuadro del técnico nacional con el equipo en que militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se disputará a partir de las 14:30 horas de Chile.

Al encuentro, que corresponde a la fecha 26 de la Liga, el Betis llega tras una victoria en la jornada anterior, mientras que el Sevilla que dirige Matías Almeyda solo consiguió un empate.

Qué resultado necesita el técnico chileno

De acuerdo con lo reportado por la prensa deportiva hispana, Manuel Pellegrini podría alcanzar un récord histórico si el Betis derrota al Sevilla en La Cartuja.

Si el equipo del técnico nacional consigue un triunfo el domingo, logrará que la escuadra verdiblanca obtenga la victoria en tres derbis consecutivos por primera vez en casi un siglo de enfrentamientos oficiales entre ambos equipos.

El 30 de marzo del año pasado el Betis se impuso por 2-1, tras remontar el tanto del chileno Rubén Vargas con las anotaciones de Johnny Cardoso y Cucho Hernández.

En la primera rueda de esta Liga 2025-2026, el equipo del técnico nacional ganó por 2-0 en el duelo jugado en noviembre en el estadio Sánchez-Pizjuán con los goles de Pablo Fornals y Sergi Altimira.

Manuel Pellegrini suma tres victorias en los doce partidos en los que ha dirigido al Betis en el derbi ante el Sevilla.

Contando todas las competiciones, ambos equipos han disputado 144 partidos, con 66 victorias para el Sevilla, 42 para el Real Betis y 36 empates.