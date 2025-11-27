Manuel Pellegrini acuerda su renovación con Real Betis: el sueldo que ganaría y la cláusula que lo acercaría a La Roja

Manuel Pellegrini habría llegado a un acuerdo verbal con el Real Betis para extender su vínculo por un año más.

Tras semanas de incertidumbre, en España dan por hecho que Manuel Pellegrini renovará con el Real Betis, cuyo contrato se extendería hasta el 2027 y tendría una cláusula particular si lo llaman de La Roja para asumir la dirección de la selección.

De acuerdo al Diario ElDesmarque, la “renovación está cerrada” y solo resta la firma para que se materialice este acuerdo. “El Real Betis y Manuel Pellegrini han llegado a un entendimiento verbal para que el técnico chileno continúe en el banquillo verdiblanco una temporada más. Hasta junio de 2027“, expusieron.

En esa línea, el medio añadió que “el nuevo contrato se incluirá una cláusula de salida para el entrenador. Si Pellegrini recibe la llamada de Chile, el Real Betis le facilitaría la salida. Es la arista más particular del nuevo contrato”.

¿Manuel Pellegrini pone su foco en La Roja tras su renovación con el Betis?

De esta forma, el Ingeniero solo extendería su vínculo por un año más, además de la temporada que está en curso, lo cual lo acerca aún más a la Selección Chilena, teniendo en cuenta que precisamente en 2027 vuelve a competir oficialmente en el inicio del proceso de cara al Mundial 2030, el cual estaría liderado por una nueva administración de la ANFP.

Por otro lado, en España revelaron el sueldo que ganaría Manuel Pellegrini con su nuevo contrato, el cual sería inferior al monto que recibe actualmente en el conjunto andaluz. Según la cadena Cope, el chileno ganaría menos de los seis millones de euros que percibe por año.

En cuanto a su posible arribo a La Roja, Marco Escobar de DSports dio a conocer detalles sobre una supuesta reunión que tuvo el DT con representantes de la ANFP. “Es inminente que Manuel Pellegrini va a firmar la renovación una sola temporada. Los dirigentes de la selección chilena se juntaron en Sevilla con Manuel”, sostuvo.

A lo que agregó: “Todo apunta hacia el proyecto 2030 porque lo más probable que Nicolás Córdova trabaje todo 2026 y a partir de 2027 está la opción más latente que Pellegrini sea el técnico de la Selección Chilena, en el año que se va a empezar a jugar por los puntos”.